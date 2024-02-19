Türkiye'de ilk defa maden suçları soruşturma bürosu kuruldu

Türkiye'nin önemli kömür madeni ocaklarını barındıran Zonguldak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “Maden Suçları Soruşturma Bürosu” kuruldu.

Kurulan büro, kentte, sıklıkla yaşanan yaralanmalı ve ölümlü maden kazalarının yanı sıra kaçak maden ocaklarıyla ilgili soruşturmalarına da bakacak.

Büronun kurulmasıyla maden ve madencilik kaynaklı suçlara yönelik soruşturma yürüten Cumhuriyet savcıları ile kolluk güçlerinin koordineli şekilde çalışması, soruşturmaların da daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi planlanıyor.