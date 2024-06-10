Türkiye’de ilk dünyada eşi benzeri yok. Sivas Savaş Atları Müzesi

Sivas Haralar bölgesindeki Hamidiye Kültür Bahçesi’nin içinde yer alan Savaş Atları Müzesi, hizmete açıldığı 29 Ekim 2021’den bu yana ziyaretçi akınına uğruyor.

1800 metrekare alan üzerine kurulu olan Savaş Atları Müzesi, restorasyon geçirmiş tarihi bir bina üzerinde hizmet veriyor.

Osmanlı döneminde çiftlik ve hara olarak hizmet veren bu tarihi bina, ‘Uzunyayla atları’ denilen Anadolu ırkını burada yetiştirip Osmanlı ordusuna kazandırmış.

Bu müze atın evcilleştirilmesinden, insanla olan yol arkadaşlığına, binekten yük taşımaya ve savaş meydanlarında çevikliğine uzanan uzun yolculuğunu gözler önüne seriyor.

Müze görselliğiyle, at heykelleriyle, bilgi ve belge tablolarıyla sizi sürükleyip götürüyor.

Müzede, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Abdülhamid Han, Atilla, Cengiz Han'ın at üzerindeki balmumu heykelleri yer alıyor. Aynı zamanda Dünyada ve Türkiye’deki at çeşitleri, Sivas’ta yetişenler, savaş atları ve süvarilerin kullandığı özel kıyafetler müzede sergileniyor.

Sivas’a yolunuz düşerse mutlaka uğramanız gereken müzelerden biri burası. Dünyada konsepti savaş atları olan benzeri olmayan bu müze, kendine hayran bırakıyor. Müzenin ilk galerisinde savaş atları hakkında bilgiler verilirken, 10 farklı coğrafyada savaş meydanlarındaki ırkların birebir heykelleri sizi karşılıyor.

ÜÇ BOYUTLU DEKORATİF CANLANDIRMALAR SERGİLENİYOR

Süvarilerin dönemsel olarak giydiği zırhların birebir canlandırmalarla sergilendiği müze, yerli ve yabancı ziyaretçilerden özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Müzede, savaşta kullanılan ve atın ihtiyacı olan yardımcı malzemeler de yer alıyor.

Birinci galeride Fatih Sultan Mehmet ve atı Küheylan, Abdülhamid Han ve atı Ferhan, Mustafa Kemal Atatürk ve atı Sakarya'yı üç boyutlu dekoratif canlandırmalarla sunuluyor. Atatürk'ün atı Sakarya ile canlandırması da ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

İkinci galeride ise binanın tarihçesi, Anadolu'da bulunan yurt ocakları ve savaşa hazırlık oyunları ile atlı spor oyunları, at yarışları hakkında bilgi verilen dekorlar mevcut. At yarışları bölümünde ünlü jokey Halis Karataş’ında heykeli bulunuyor.

ANADOLU’NUN SAVAŞ ATI ‘UZUNYAYLA’ IRKI BU MÜZEDE

Tarihsel misyonuna uygun olarak Türklerin at kültürü de müzede sergileniyor. Müzede, Osmanlı döneminde savaş atı olarak yetiştirilen ve birçok savaşta kullanılan 'Uzunyayla' ırkının anatomisi tanıtılıyor.

Müze sorumlusu Semih Vergi’den öğreniyoruz ki bu ırkın bacakları kalın kas yapısına sahip. Omuz kemiklerinden dolayı uzun mesafeleri rahatça giden bu ırk, Osmanlı döneminde savaş atı olarak kullanılmış.

Türkiye’nin tarihi zenginliklerini gözler önüne seren bu müzeye yolunuzu mutlaka düşürün derim.