Türkiye'de ilk kez Batman'da yapılan su sporları şampiyonası sona erdi

Türkiye'de ilk kez Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası 2 gün sürdü. İlçenin Ilısu Prof. Dr.Veysel Eroğlu Barajı'ndaki limanda bir araya gelen 32 profesyonel sporcu, OPEN, pro stock-1, pro stock-2, kadınlar, gençler, flyboard ve drag sınıflarındaki 8 kategoride mücadele etti. Batman Valiliği'nin ev sahipliği yaptığı programa Vali Ekrem Canalp, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, As Başkan Mahmut Akülke, Teknik As Başkan Oğün Baysan, federasyon yetkilileri, farklı branşlardaki sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Limanı gören alanlara vatandaşlar için portatif alanlar oluşturulurken müsabakalar heyecanlı anlara sahne oldu.



“EKSTREM SPORLARIN TÜRKİYE'DEKİ YARIŞLARINI HASANKEYF'TE YAPACAĞIZ”



Türkiye finaline ev sahipliği yapmanın memnuniyetini yaşadıklarını söyleyen Batman Valisi Ekrem Canalp, “Hasankeyf kültürüyle, kültür turizmiyle ön planda olan bir ilçemizdir. Ancak kültür turizminde ön planda olan Hasankeyf'te Ilısu Barajını da Türkiye'deki su sporlarının hizmetine sunmayı arzu ettik. Bunun için de ilk defa şu anda finalleri yapıyoruz. Halkımızdan da çok yoğun bir katılım oldu. Bundan dolayı herkese de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki bahar döneminde de yine su üzerindeki ekstrem sporların Türkiye'deki yarışlarını Hasankeyf'te yapacağız. Yapmış olduğumuz bu aktiviteleri de kurumsal hale getireceğiz. Hasankeyf'te bir su sporları merkezi inşa edeceğiz. Bunun için de İl Özel İdaresi şu anda bu merkezin projesinin ihalesini yaptı. Proje üzerinde çalışmalar devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl da bu sporların merkezini yaptıktan sonra artık her yıl, her mevsimde sık sık burada Hasankeyf'i artık yapılacak olan bu su sporları ile ilgili herkesin kulakları aşina olacak ve burası da Türkiye'deki su sporlarının merkezlerinden, önemli merkezlerinden birisi haline gelecek” dedi.

“İLK DEFA TÜRKİYE SU JETİ, FLAYBOARD VE MOTOSURF ŞAMPİYONASINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”



Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Yunus Bekir Uçar ise federasyon olarak hem çok büyük bir heyecan hem de çok büyük bir gurur duydukları bir organizasyonun içerisinde olduklarını aktardı. Uçar, “Burada 12 bin yıllık bir insanlık tarihinin, kadim bir medeniyetin eserleri içerisinde ilk defa Türkiye Su Jeti, Flayboard ve motosurf şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. 32 ayrı sporcumuz, Türkiye'nin en iyi elit sporcuları, şampiyon sporcuları burada kıyasıya mücadele veriyorlar. Bu tarihi doku içerisinde ilk defa bu organizasyonu gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 8 kategoride mücadele ediyor sporcularımız ve birazdan da bu güzellik içerisinde kupalarını alacaklar. Biz Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak daha önce gidilmemiş, daha önce ulaşılmamış lokasyonlarda, destinasyonlarda organizasyonlarımızı yapmaya özen gösteriyoruz ki Hasankeyf'te bunların başında geliyor. Bizim bu organizasyonumuz vesilesiyle inanıyoruz ki Batman Valiliğimizin destekleriyle, Hasankeyf belediyemizin, kaymakamlığımızın destekleriyle Hasankeyf yeniden Türkiye'nin gündemine gelecek ve su yüzüne çıkacak” diye konuştu.

“SPOR, TURİZMİN GELECEĞİDİR”



Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke de yaklaşık 15 yıldır 'spor, turizmin geleceğidir' sloganıyla Türkiye'nin farklı illerinde spor organizasyonları yaptıklarını ifade etti. Akülke, “Aslında yaptığımız spor organizasyonlarının tamamı amacı illerimize katma değer yaratmak, sosyal ve kültürel olarak değer katmaktır. Bu anlamda da tabi Hasankeyf'te olmak bizlere çok büyük mutluluk veriyor. Sizlerin aracılığıyla buradan tüm federasyonlara sesleniyorum; Yapabildikleri organizasyonları artık Güneydoğu'ya, Doğu Anadolu'ya kaydırmalarını istiyorum. Çünkü buralarda inanılmaz bir doğa var. 12 ay spor turizmi için elverişli bir coğrafya var. Herkesi Hasankeyf'e bekliyoruz” şeklinde konuştu.