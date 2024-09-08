Türkiye'de ilk kez yapıldı: Dreamcatcher ve Purple Kiss rüzgarı esti

Kaynak: DHA
Türkiye'de ilk kez yapıldı: Dreamcatcher ve Purple Kiss rüzgarı esti

Lifepark, Türkiye’nin ilk K-Pop Festivali ile 10 bin katılımcıyı bir araya getirdi. Dreamcatcher ve Purple Kiss gibi dünyaca ünlü K-Pop gruplarının sahne aldığı etkinliğe müzikseverlerin katılımı yoğun oldu.

Türkiye’nin ilk K-Pop Festivali, Lifepark'ta büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Festival, Dreamcatcher ve Purple Kiss gibi dünyaca ünlü K-Pop gruplarının sahne almasıyla müzikseverleri bir araya getirdi. Etkinlikte 10 bin katılımcı yoğun ilgi gösterdi.

Festival, sadece müzik performanslarıyla sınırlı kalmayıp, interaktif etkinlikler, K-Pop temalı stantlar ve sürprizlerle dolu bir gün sundu. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği festivalde, ara ara yağan yağmura rağmen katılımcılar enerjilerini kaybetmeden etkinlik alanında kaldılar.

Katılımcılar ve sanatçılar tarafından tam not alan festivalin, gelecek yıl ikincisinin düzenlenmesi planlanıyor.

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