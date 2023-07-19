Türkiye'de ilk konserini verecek. Robbie Williams'ı izlemek dudak uçuklatacak

Dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams, Türkiye'deki ilk konserini 17 Ağustos'ta Bodrum'da verecek. 2010 yılında Türk kızı Ayda ile evlenen Williams'ın konserine giriş bileti ise 17 bin 600 lira...

Türkiye'de ilk konserini verecek. Robbie Williams'ı izlemek dudak uçuklatacak

Sabah'tan Evren Abdullaoğlu'nun haberine göre; İngiliz yıldız Robbie Williams, Bodrum'a geliyor.

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Ünlü şarkıcı, Türkiye'de vereceği ilk konser için 17 Ağustos'ta ülkemizde olacak. Tüm zamanların en popüler gruplarından biri olan 'Take That'den ayrılıp başarılı bir solo kariyere imza atan, ülkemizde de çok sevilen Williams'ın konseri Bodrum'un gözde otellerinden birinde yapılacak.

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Konsere giriş biletleri ise 17bin 600 liradan satışa çıktı. Biletlerin büyük bölümü satıldı. Williams, 2010 yılında Türk asıllı oyuncu Ayda Field ile evlendi.

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