Türkiye'de ilk oldu. Sadece o marketlerde uygulanmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması için geliştirilen "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması" hakkında açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, gıda güvenliğiyle ilgili çalışmaların sürdürdüğünü, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bu konudaki önemli bir destekçi olduğunu belirtti.

TARIM KREDİ MARKETLERİ'NDE UYGULAMAYA GEÇİLDİ

Bakan Yumaklı, gıda işletmelerinin denetim durumunu takip etmeye imkan tanıyan karekod uygulamasının ilk örneğinin "Tarım Kredi Sıfır Marketi"nde hayata geçirildiğini ve tüm vatandaşları bu uygulamayı kullanmaya davet ettiğini söyledi.

Kendisinin de işletmelerin yoğun talep göstereceğine inandığı bu uygulamanın gönüllülük esasına dayandığını vurguladı.

UYGULAMA DAHA DA GELİŞTİRİLECEK

776 bine yakın gıda işletmesi olduğunu söyleyen Yumaklı, gıda güvenilirliğinin her vatandaşın hakkı olduğunu dile getirerek, işletmelerin bu karekodu kullanarak denetim detaylarını müşterileriyle paylaşmasının önemine dikkat çekti.

Ayrıca, gelişmiş versiyonlarının da geleceğini ve vatandaşların ilerleyen günlerde denetim sonuçlarını da bu uygulama vesileyle görebileceklerini açıkladı.

SON DENETİM TARİHİNE KADAR GÖRÜLEBİLECEK

Bakanlık tarafından hazırlanan ve her işletmeye özel karekodu içeren görsellerin, gıda işletmeleri tarafından indirilerek tüketicilerin görebileceği yerlerde sergilenmesine imkan sağladığını söyleyen Yumaklı, bu uygulamanın tüketiciler için güven kaynağı olacağını belirtti.

Karekod ile işletmelere ait kayıt/onay numarası, unvan, adres ve en son denetim tarihi gibi bilgilere kolayca erişilebileceğini açıkladı.