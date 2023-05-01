Türkiye'de ilk Zeybek Müzesi kuruldu

İHA’nın haberine göre, İzmir Tire Belediyesi ilk Zeybek Müzesi kurdu.

Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi'nin hazırlıkları yaklaşık 2 yıl sürdü. Müze, 15. yüzyıldan günümüze kadar uzanan zeybekler tarihi ve kültürü ile milli mücadele dönemini yansıtan birçok envanteri bünyesinde bulunduruyor.

Müzede, zeybeklerin tarih içerisinde kullandığı tüfek ve yatağan gibi silahlar, kıyafetler, aksesuarlar, zeybeklere dair efemera ve plaklar, zeybeklere dair 4 bine yakın fotoğraf ve 10 bine yakın arşiv belgesi ile Osmanlıca ve İngilizce gazete haberleri, ziyaretçilerin ve araştırmacıların ilgisine sunuldu.

40 YILLIK GEÇMİŞİ BARINDIRIYOR

Ayrıca müzede, zeybeklere dair yaklaşık 400 yıllık geçmişi olan eserler ile milli mücadele döneminde kullanılan orijinal silahlar ve kıyafetler bulunuyor. Bunun yanı sıra her biri tarihi gerçekliğe uygun silikon mankenler ve tematik odalar da müzede mevcut.