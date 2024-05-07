Türkiye'de işsizlik yüzde 30 olacak. Tarih verildi

Kaynak: İHA
Türkiye'de işsizlik yüzde 30 olacak. Tarih verildi
Fütürist Alphan Manas gelecekte yapay zekânın toplumdaki yerine dair yaptığı açıklamada yapay zekâ ile beraber hayatımızda mavi yakanın kalmayacağını ve metal yaka kavramının hayatımıza gireceğini, bunun sonucunda ise Türkiye’de işsizlik oranının yüzde 30 seviyesine çıkacağını açıkladı.

Yapay zekânın hayatımıza ne kadar dâhil olacağı, hangi konularda işimize yarayıp yaramayacağı hepimiz aklında büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor. Yaşar Üniversitesi Geleceğin Dili adlı bir etkinlikte konuşan Manas, yapay zekânın geleceğimizle ilgili tahminlerini anlattı.

İŞSSİZLİK YÜZDE 30 OLACAK

Fütürist olan Alphan Manas, dünyanın yapay zeka ile büyük bir işsizliğe gittiğini açıkladı. Dünyada 2040 yılında işsizlik oranının yüzde 20’ye, Türkiye’de ise yüzde 30’a çıkabileceğini açıkladı.

MAVİ YAKA GİDİYOR METAL YAKA GELİYOR

2005 yılında insanların gelecekte evden çalışacağını ve bunun günümüzde olduğunu, gelecekte ise Mavi yaka kavramının hayatımızdan kalkacağını ve bunun yerine metal yaka kavramının hayatımıza gireceğini belirtti.

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ÇALIŞANLAR YÖNETİCİDEN ÇOK YAPAY ZEKAYA GÜVENİYOR

Manas açıklamasının devamında 2019 yılında 8 bin 370 çalışan, yönetici ve insan kaynakları ile yapılan çalışma sonucunu da açıkladı. Buna göre çalışanların yüzde 64’ü yapay zekaya yöneticilerinden daha çok güveniyor.

Avrupa’da ise 2030 itibari ile büyükşehirlerdeki işgücünün yüzde 27’si uzaktan çalışacak veya büyükşehirlerden göçecek. Uzaktan çalışanların en az yarısı ise iki işte aynı anda çalışacak.

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