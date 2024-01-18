Türkiye'de kişi başına düşen ortalama günlük sigara sayısı belli oldu. Dünya sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı sırada

Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin sigara içtiğini söyleyen KOAH Hastaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, bağımlıların yüzde 80'inin gelişmekte ve geri kalmış ülkelerde yaşadığının altını çizdi.

2018-2023 Tütün Kontrolü Planı'nda ise Türkiye'de sigara içenlerin sayısının 15 milyondan fazla olduğunu duyurdu.

15 yaş ve üzeri toplam nüfusta her 4 kişiden en az 1'inin bağımlı olduğu ortaya çıktı.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat) raporuna göre ise Avrupa ülkelerinde en fazla sigara içilen ülke yüzde 29 ile Bulgaristan olurken ikinci sıradaki Türkiye'de ise halkın yüzde 27,3'ünün sigara içtiği ortaya çıktı. AB ortalamasının ise yüzde 18.4 olması detayı da dikkatlerden kaçmadı.