Türkiye'de meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının 10 yıl altında

Etkinliğe katılan Onkoloji Hastanesi Başhekimi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserinin dünyada ve Türkiye’de giderek artan bir sorun olduğunu vurguladı. Doğan, “DSÖ verilerine göre, her yıl 20 milyon kadına meme kanseri tanısı konuyor ve her 7-8 kadından biri bu hastalığa yakalanıyor.” dedi.

Doğan, meme kanserinin gelişiminde yaşam tarzının önemli bir rol oynadığını belirterek, “Obezite, endüstriyel beslenme, hareketsiz yaşam gibi faktörler meme kanseri riskini artırıyor. Ayrıca, doğum sayısının azalması, emzirme süresinin kısalması ve ilk doğum yaşının ileriye kayması da etkili oluyor.” diye konuştu.

Meme kanserinin erken teşhis edilmesi halinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu hatırlatan Doğan, “Erken teşhis için farkındalık çok önemli. Herkes bu hastalığın 20-30’lu yaşlarda da görülebileceğini bilmeli ve belirtilerine dikkat etmeli. Meme dokusunda sert kitle, ciltte çekilme, meme başından kanlı akıntı gibi durumlarda vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı. Bunun yanında, 40 yaşından sonra klinik muayene ve 2 yılda bir mamografi yaptırılmalı, 20 yaşından itibaren de kendi kendine meme muayenesi yapılmalı.” ifadelerini kullandı.

Doğan, pandemi nedeniyle tarama programlarının aksadığını ancak sonrasında hızla toparlandığını ve taramaya katılımın arttığını söyledi. Doğan, “Bin kadın taramaya katılırsa yaklaşık 10 kadının meme kanserinden ölümü önlenebilir. Ülkemizde meme kanseri dünyaya göre 10 yıl daha erken görülüyor. Gençlerde daha agresif olan türler de günümüzdeki tedavi seçenekleriyle çok iyi sonuçlar veriyor.” dedi.

Doğan, meme kanserinin kişiye özel tedavi gerektirdiğini ve immünoterapinin tedavide yeni bir umut olduğunu belirtti. Doğan, “Bu tedavi bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıkla savaşıyor ve sağ kalım oranlarını artırıyor.” diye ekledi.

Ankara Kahramankazan’da Aile Hekimi Dr. Yasemin Özbakış ise meme kanserinde farkındalık kazandırmanın ve erken tanının önemine değindi. Özbakış, “Birinci basamakta verdiğimiz hizmetler sayesinde kadınları bilinçlendiriyoruz ve takip ediyoruz. Hasta bize bir kitle fark ederek geldiğinde ilk muayeneyi biz yapıyoruz.” dedi.