Türkiye’de obezite oranları neden artıyor? Nasıl önlenir?

İşlenmiş gıdaların tüketimi modern yaşamın getirdiği hızlı tempo, pratik ve hazır gıdalara olan yönelimi artırıyor. Yüksek oranda şeker, tuz ve sağlıksız yağ içeren işlenmiş gıdalar, obeziteye zemin hazırlayan en önemli faktörler.

Dengesiz beslenme Fast food kültürü, porsiyon kontrolünün yetersizliği ve yetersiz meyve-sebze tüketimi, dengesiz beslenmeye yol açıyor.

Şekerli, gazlı içecekler, meyve suları ve enerji içecekleri gibi yüksek şeker içeriğine sahip içeceklerin aşırı tüketimi, obeziteye katkıda bulunuyor.

HAREKETSİZ YAŞAM

Bilgisayar, tablet ve televizyon başında geçirilen sürenin artması, fiziksel aktivite düzeyini önemli ölçüde düşürüyor.

Şehirleşme ile birlikte ulaşım araçlarına bağımlılığın artması ve açık alanların (parklar, spor alanları) yetersizliği, fiziksel aktiviteyi kısıtlamakta.

SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK FAKTÖRLER:

Stres ve Uyku Eksikliği:

Yoğun yaşam temposu, stres ve yetersiz uyku, hormonal dengesizliklere yol açarak iştahı artırabilir ve kilo alımını tetikleyebilir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'deki obezite sorununun boyutunu vurgulayarak, ulusal düzeyde kapsamlı mücadele programlarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. DSÖ'nün "Türkiye'de Enformasyon Obezitesi ile Mücadele: Politikalarına Yönelik Uzman Görüşleri" başlıklı değerlendirmeleri, sorunun sadece tıbbi değil, aynı zamanda politik ve toplumsal bir boyut kazandığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, sağlıklı yaşam tarzını yaygınlaştırmak ve bireyleri sağlığa yönelik çevresel risklerden korumak amacıyla "Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2025-2028" gibi stratejik planların önemine dikkat çekiyor.

NASIL ÖNLENİR

Obezite sadece bireysel bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda demografik ve toplumsal eğilimlerle de yakından ilişkili.

Okullarda ve toplum merkezlerinde düzenli olarak verilecek beslenme eğitimleri ile doğru beslenme bilinci artırılmalı.

Park ve yeşil alanların artırılması, spor tesislerinin yaygınlaştırılması.

İşlenmiş gıdaların denetiminin sıkılaştırılması, paketli gıdalarda besin değerlerinin açıkça belirtilmesi.