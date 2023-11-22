Türkiye’de popo kaldırma ameliyatı ölümle bitti. İngiliz hükümeti harekete geçti

BBC Türkçe’nin haberine göre İngiltere hükümeti, bir vatandaşının Türkiye’de popo kaldırma ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Yetkililer medikal ve kozmetik turizmini görüşmek için Türkiye’deki muhataplarıyla bir araya gelecek.

31 yaşındaki Melissa Kerr, 2019’da İstanbul’daki Medicana Haznedar Hastanesi’nde kalça büyütme (Brezilya tipi popo kaldırma – BBL) ameliyatı sırasında hayatını kaybetti.

Norfolk’ta ikamet eden Kerr’in ölümünden sonra soruşturma başlatıldı. Soruşturmada BBL sırasında Kerr’in akciğerlerine pıhtı attığı belirlendi.

Adli tıp uzmanı Jacqueline Lake Kerr, soruşturma kapmasında hazırladığı raporda, İngiltere hükümetinin Kerr’i yeterince bilgilendirilmediğini yazdı: “Bu tür prosedürler için yurt dışına seyahat eden vatandaşlar için tehlike devam ediyor. Daha iyi bilgilendirme yoluyla gelecekteki ölümlerin önlenebileceği görüşündeyim.”

İngiltere Sağlık Bakanı Maria Caulfield rapor üzerine hükümetin konuyu ‘ciddiye aldığını’ söyledi. Caulfield bakanlık yetkilileriyle beraber ‘mevkidaşlarıyla görüşmek üzere kısa süre içinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini’ de belirtti.

Ağustos 2020’de üç çocuk annesi bir kadın Türkiye’de liposuction (yağ aldırma ameliyatı) yaptırdıktan sonra hayatını kaybetmişti.