Türkiye'de tarım arazileri betona gömülürken bir ülke çiftçilere toprak dağıtacak

Türkiye'de tarım arazilerinin her geçen gün betona gömülürken, dünya genelinde çiftçilere verilen destekler artıyor.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da hükümet, silahlı gruplar tarafından topraklarını terk etmeye zorlanan çiftçilere dağıtılmak üzere 4,25 milyar dolar değerinde arazi satın alacağını açıkladı.

"150 BİN AİLE FAYDALANACAK"

Ulusal Toprak Ajansı Başkanı Gerardo Vega, “Aile başına 10 hektar vereceğiz ve yaklaşık 150 bin aile faydalanacak” dedi. Vega, yaklaşık 100 bin hektarın dağıtıldığını ve satın alma sürecinin hızlandırılacağını kaydetti.

Solcu hükümet bu adımla tarımsal üretimi arttırmayı, FARC ve diğer gerilla örgütleriyle barış çabalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Kolombiya’da geçen yıl seçimleri kazanan eski gerilla Gustavo Petro, ülkenin ilk solcu lideri olmuş ve gerilla gruplarıyla görüşmeleri hızlandırmıştı.