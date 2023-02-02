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Bilim Kurulu Üyesi Şener açıkladı. Türkiye’de tırmanışta olan ‘post covidin’ tedavisi yok

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde dünyada ve Türkiye’de tırmanışa geçen sendromik hastalık olan 'Post Covid' ya da 'Long Covid' için hali hazırda bulunan bir tedavi olmadığını söylemesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 10:13
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Türkiye’de tırmanışta olan ‘post covidin’ tedavisi yok

Bilim Kurulu Üyesi Şener açıkladı. Türkiye’de tırmanışta olan ‘post covidin’ tedavisi yok
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İHA’nın haberine göre; Prof. Dr. Şener, 'Post Covid' ya da 'Long Covid'in uzun süre insan vücudundan kalabilen sendromik bir hastalık olduğuna da dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, dünyada ve Türkiye’de son dönemde covid-19 sonrası 'Post Covid' ya da 'Long Covid'in görülmeye başladığını belirtti.

Covid-19'un artık Türkiye için mevsimsel hale geldiğini, 'Post Covid' ya da 'Long Covid'in tırmanışa geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Alper Şener, insan vücudundan uzun süre kalabilen 'Post Covid' ya da 'Long Covid'in kalıcı hasarlar bırakabilen sendromik bir hastalık olduğunu kaydetti.

Şener, “Bu sendromik hastalığa aslında ne yazık ki tedavi anlamında hali hazırda dünyanın bulduğu bir tedavi yok” sözlerini kullandı.

“COVİD-19 ENFEKSİYONLARI ARTIK TÜRKİYE İÇİN MEVSİMSEL HALE GELDİ”

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener şunları açıkladı:

“Covid-19 enfeksiyonları artık Türkiye için mevsimsel hale geldi. Özellikle son zamanlarda dünya genelinde ve Türkiye’de daha çok ‘Post Covid’ ya da ‘Long Covid’ tırmanışa geçti. Biz bunlara covid-19 sonrası enfeksiyon tabloları diyoruz. Bu tablolar açısından baktığımızda hatırlama güçlükleri, hafıza güçlükleri, devam eden ve sürekli hale gelen hiç geçmeyen kronik öksürük, çabuk yorulma, kalple ilgili olan iltihaplar, kalple ilgili olarak ritim bozuklukları, kalple ilgili ortaya çıkan diğer tablolar onun beraberinde kas ve eklem ağrıları, uykusuzluklar gibi çok geniş bir sendromik tablo var. Saç dökülmesi bile dahil edilebiliyor. Hormonal düzensizliklere bağlı bayanlarda ortaya çıkan adet düzensizlikleri de bunun içerisine dahil edilebiliyor. Dolayısıyla eğer covid-19 enfeksiyonu sonrasında ortalama 3 aydan daha uzun süre devam eden PCR testi negatifleştikten sonra 3 aydan daha uzun süre devam eden, baştan tırnağa kadar hatta saça kadar ulaşan başka sebeple açıklanamayan bir klinik tablonuz varsa mutlaka koronavirüs sonrası ‘Post Covid ya da ‘Long Covid’ tablosu açısından araştırmak lazım. Bunun için bazı kan testleri var. Sitokin düzeyleri bakılabiliyor. Bu bizim için yönlendirici, bu sitokin değerlerinde belli değerlerde yükseklikler varsa bu bizim için ‘Post Covid ya da ‘Long Covid’ tablosu olarak adlandırıyoruz. Bu çünkü sendromik bir hastalık. Bu sendromik hastalığa aslında ne yazık ki tedavi anlamında halihazırda dünyanın bulduğu bir tedavi yok.”

“DENENEN TEDAVİ METOTLARI VAR YA DA SEMPTOMATİK TEDAVİ DİYORUZ”

“Denenen tedavi metotları var ya da semptomatik tedavi diyoruz. Bunlardan bir tanesi, öksürükle, kalple ilgili olan tedavilerde onları yönlendirmeye çalışıyoruz hastalarımıza. Unutkanlık ve beraberinde algı problemleri varsa onlara yönelik nörologların yaptığı bazı yaklaşımlar var. Kas, eklem ağrılarına yönelik de daha çok nonsteroid antienflamatuvarları uygulamak gerekiyor. Bu semptomlardan herhangi birisi varsa ve covid-19 enfeksiyonu sonrası 3 aydan daha uzun süre devam ediyorsa mutlaka bir hastanede bu konuyla deneyimli bir hekim tarafından takip edilmenizde fayda var”

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adem
2.02.2023 10:49
şeytanın çocuklarına hizmet edenlerin bu sözleriyle koyunları kandırır  
 
Nafırka
2.02.2023 10:20
Aşıların tahribatı değilde, "post kovid". Nobel ödülü sahibi Luc Montagnier bu sonuçların hepsini söylemişti. Bunlar hep olduğunuz ged tedavisinin sonuçları.  
 
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