Türkiye’de üretilen 2 üründe zehir çıktı. Satın alırken 2 kere düşünün!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de üretilen 2 üründe zehir çıktı. Satın alırken 2 kere düşünün!

Türkiye’den Almanya’ya ihraç edilmek üzere yola çıkan mandalina ve kuru incir sınır kapısından geri döndü. İki üründe güvenilir limitlerin üstünde Chlorpyrifos-methyl ve aflatoksin tespit edildi.

Türkiye’den yurt dışına gönderilen ürünlerde, Avrupa Birliği kapsamında kullanımı yasak olan ya da belirlenen limitlerin çok üstünde kullanılan maddeler çıkmaya devam ediyor.

ALMANYA'YA İHRAÇ EDİLEN İKİ ÜRÜN SINIRDAN DÖNDÜ

Son olarak Türkiye’den Almanya’ya ihraç edilmek istenen mandalina ve kuru incirde iki ayrı madde tespit edildi.

Kuru incirlerde güvenli limitin 3,3 katı oranında aflatoksin bulunurken, mandalinalarda güvenli limitin 6 katı oranında Chlorpyrifos-methyl tespit edildi.

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Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri için gıda güvenliği ile ilgili bilgileri toplamak için merkezi bir veri tabanı olarak hizmet veren izleme ve bildirim aracı olan Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye'den Almanya’ya ihraç edilmek istenen mandalina ve kuru incirin Bulgaristan sınırından geri gönderildiğini duyurdu.

SLOVAKYA DA GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Son olarak 21 Ekim tarihinde Türkiye'den Slovakya'ya ihraç edilmek istenen mandalinalarda kabul edilebilir limitin 4,4 katı 'chlorpyrifos-methyl' tespit edildi. Slovakya, mandalinaları sınırdan geri çevirdi.

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CHLORPYRIFOS-METHYL NEDİR?

Chlorpyrifos-methyl, çeşitli mahsullerdeki böcek zararlılarını kontrol etmek için kullanılan böcek öldürücüler olarak kullanılıyor. Bu madde Türkiye'de yasaklanma sürecinde olsa da hala yaygın olarak tercih edilmeye devam ediyor.

Bu maddenin sinir sistemini etkileyerek felçlere yol açtığı biliniyor.

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