Türkiye'de üretilen çamaşır makinesi Finlandiya'da daha ucuz

Finlandiya’da yaşayan bir Türk’ün çektiği video sosyal medyada günün en çok döngü alan videolarından birisi oldu. Türkiye’de Sütlüce’de üretilen bir çamaşır makinasının fiyatının 17 bin lira, yani 500 euro olduğunu ekran görüntüsü ile paylaşan adam, aynı makinanın Finlandiya’da 299 Euro olduğunu yine ekran görüntüsü ile paylaştı.

Türkiye’de üretilip üstelik yurt dışına ithal edilmesine karşın aynı makinanın Finlandiya’da neredeyse yarı yarıya fark etmesine şaşırıp konu hakkında video çekti.

Bir ürünün ithal edildiğinde gümrük vergisi, lojistik masrafları ve vergileri olunca daha da pahalıya denk gelmesi gerektiğini fakat kendi örneğinde durumun böyle olmadığını aktaran içerik üreticisinin konu hakkındaki açıklamaları ise şu şekilde oldu:

"Türkiye’de üretilen bir çamaşır makinesi Finlandiya’da nasıl daha ucuz olabiliyor arkadaşlar. Lütfen birisi bana bunu açıklasın. Sütlüce’de üretilen çamaşır makinası Finlandiya’da 299 Euro, Türkiye’deki en ucuz satıcıda 17 bin TL yani 500 Euro.

Üretildiği ülkede 500 Euro’ya satılan bir çamaşır makinası ithal edildiği ülkede nasıl 299 Euro olabilir. Bu ürün ithal ediliyor. Lojistik masrafları var vergilendirme var, ithalat masrafları vergileri var. Burada 299 Euro olup Türkiye’de nasıl 500 Euro olabiliyor. Lütfen birisi bana bunu açıklasın"