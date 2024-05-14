Türkiye'de yarım asırdan sonra en sıcak nisan ayı

Kaynak: AA
Türkiye'de yarım asırdan sonra en sıcak nisan ayı
Türkiye’de geçtiğimiz ay, son yarım asırdan fazla bir sürenin en yüksek nisan sıcaklıklarına tanık oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen ayın sıcaklık verilerini içeren bir açıklama yaptı.

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Bakan Özhaseki, nisan ayında Türkiye genelinde ortalama sıcaklığın 16,6°C olduğunu ve bu değerin normalin 4,3°C üzerinde olduğunu belirtti. Ayrıca, Kayseri Sarız’da kaydedilen en düşük sıcaklık -9,4°C iken, Şanlıurfa Ceylanpınar’da ölçülen en yüksek sıcaklık 38,9°C olarak raporlandı.

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Bakan Özhaseki, Kasım 2023’ten Nisan 2024’e kadar olan altı aylık dönemde, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde geniş çaplı, Güney ve İç Ege ile Orta Karadeniz’de ise değişen derecelerde kuraklık yaşandığını ifade etti.

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Mayıs 2023’ten Nisan 2024’e kadar olan on iki aylık süreçte, Antalya’nın Finike, Kaş, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde, Karaman ve Kahramanmaraş çevrelerinde orta derecede; Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Ordu çevrelerinde ise hafif derecede meteorolojik kuraklık gözlemlendiğini aktardı.

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1 Ekim 2023 ile 8 Mayıs 2024 tarihleri arasında, Türkiye genelinde yağış miktarlarında yüzde 3,9’luk bir artış olduğunu vurgulayan Özhaseki, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri dışındaki tüm bölgelerde yağışların mevsim normallerinin üzerinde arttığını söyledi. En büyük artışın, yüzde 27 ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşandığını belirtti.

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Son olarak, Bakan Özhaseki, iklim değişikliğiyle mücadelede birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

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