Türkiye'de yaşamanın mucize olduğunu gösteren fotoğraf. Ölüm kaldırımda bile yakalayabilir

Dehşet görüntülerin adresi Antalya'nın Manavgat ilçesinden. İki motosiklet sürücüsü kaldırımda sohbet ederken, yayalara yol vermek için duran araca çarpmak isteyen sürücü direksiyon kırınca olanlar oldu.

Araç kaldırıma büyük bir süratle çıktı. İki kişi canlarını zor kurtardı. O anlarda güvenlik kamerarısı kayıttaydı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran araca çarpmamak için direksiyonunu kıran sürücünün kullandığı hafif ticari araç kaldırıma daldı. O sırada yaya geçidinden geçen bir vatandaş ve iş yeri kapısındaki 2 genç aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bu fotoğrafta motosiklet sürücülerinin yaşadığı dehşet anları kameraya böyle yansıdı. Kaçtılar kurtuldular

Olay, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Adliye istikametine seyir halindeki 07 LOU 14 plakalı hafifi ticari araç sürücüsü Onur R. yaya geçidinde duran ve yayalara yol veren diğer araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Hızlı olduğu iddia edilen aracın kontrolünü kaybeden sürücü önce yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kaldırıma çıkarak savrulan araç önce motosiklet bayi önündeki araçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle işletme önündeki motosikletler etrafa savrulurken, Onur R.'nin kullandığı araç kaldırım üzerindeki betonarme çiçekliklere çarparak durabildi. Hafif ticari aracın çarparak yerinden söktüğü çiçeklik park halindeki bir başka araca da zarar verdi.

kaza anına ait güvenlik kameraları motosiklet sürücüsü gençlerin ölümden kıl payı kurtulduğu anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde hızlı olduğu gözlenen hafif ticari aracın yaya geçidinden geçen yayaya yol vermek için duran araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdığı sırada, yol üzerindeki bir yayayı son anda fark etmesi, devamında ise önce trafik levhasına, ardından da bayi önündeki motosikletlere çarparak etrafa savurduğu görüldü. Bu sırada bayinin önünde sohbet eden 2 gencin kontrolünü kaybederek üzerlerine doğru gelen aracı son anda fark ederek kaçmaları ve aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldukları ve aracın betonarme çiçekliklere çarparak durabildiği görüldü.