Türkiye’deki 6,6 ton altınla ilgili skandal iddia! Piyasa değeri 500 milyon dolardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Ümit Karadağ
Türkiye’deki 6,6 ton altınla ilgili skandal iddia! Piyasa değeri 500 milyon dolardı

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç’te bulunan altın madeniyle ilgili önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Enerji Bakanlığı verileri ile Anagold’un verilerini karşılaştıran Yavuzyılmaz, “İliç’in altınları nerede?” diye sordu. Ortaya çıkan belgelere göre, 6.65 ton altının akıbeti belli değil.

Enerji Bakanlığı’na göre Erzincan İliç sahasındaki altın miktarı 8 ton iken, Anagold’a göre bu miktar 1.35 ton. Bu büyük farkın altınların akıbetini belirsiz kıldığını ifade eden Yavuzyılmaz, 6.65 ton altının güncel piyasa değeri ise yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz'ın konuyla ilgili açıklaması ve paylaştığı belgeler şöyle:

"İliç'in altınları nerede?

İliç’te Anagold’un işlettiği altın madeninde felaket yaşanan yığın liç sahasındaki altın miktarı⬇️

Enerji Bakanlığına göre: 8 ton

Anagold’a göre: 1,35 ton

Aradaki fark: 6,65 ton

6,65 ton altının akıbeti belli değil.

Birinin var, diğerinin yok dediği altının güncel piyasa değeri yaklaşık 500 Milyon Dolar❗️

AK Parti’ye soruyorum.

Bu altınlar nerede?

Kaynak: Enerji Bakanlığı Resmi Yazısı, TBMM İliç Araştırma Komisyonu Tutanak

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