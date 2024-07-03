Türkiye’deki 6,6 ton altınla ilgili skandal iddia! Piyasa değeri 500 milyon dolardı

Enerji Bakanlığı’na göre Erzincan İliç sahasındaki altın miktarı 8 ton iken, Anagold’a göre bu miktar 1.35 ton. Bu büyük farkın altınların akıbetini belirsiz kıldığını ifade eden Yavuzyılmaz, 6.65 ton altının güncel piyasa değeri ise yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz'ın konuyla ilgili açıklaması ve paylaştığı belgeler şöyle:

"İliç'in altınları nerede?

İliç’te Anagold’un işlettiği altın madeninde felaket yaşanan yığın liç sahasındaki altın miktarı⬇️

Enerji Bakanlığına göre: 8 ton

Anagold’a göre: 1,35 ton

Aradaki fark: 6,65 ton

6,65 ton altının akıbeti belli değil.

Birinin var, diğerinin yok dediği altının güncel piyasa değeri yaklaşık 500 Milyon Dolar❗️

AK Parti’ye soruyorum.

Bu altınlar nerede?

Kaynak: Enerji Bakanlığı Resmi Yazısı, TBMM İliç Araştırma Komisyonu Tutanak