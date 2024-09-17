Türkiye'deki büyük ve küçükbaş hayvan sayısı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine dayanılarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan hayvancılık istatistikleri açıklandı.

TÜİK'e göre Türkiye'deki büyükbaş hayvan sayısı 2024 yılı haziran ayından yüzde 0,2'lik düşüşle 16 milyon 555 bin olarak kayıtlara geçti. Büyükbaş hayvan kategorisinde sığır sayısı 16 milyon 396 bin oldu. Manda sayısı yüzde 2 düşüş kaydetti. Toplamda manda sayısı 159 bine geriledi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 53 MİLYON 965 BİN

TÜİK'e göre ülkedeki küçükbaş hayvan sayısı 2024 yılı Haziran ayında 53 milyon 965 bin baş oldu

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,2 artarak 43 milyon 394 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 2,6 artarak 10 milyon 571 bin baş olarak gerçekleşti.