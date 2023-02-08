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Japon Profesör Shinji: Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük kara depremlerinden biri

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile ilgili açıklama yapan Japon deprem uzmanı Profesör Shinji Toda, bu depremlerin dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 16:58
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Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük kara depremlerinden biri

Japon Profesör Shinji: Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük kara depremlerinden biri
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Tohoku Üniversitesindeki Uluslararası Afet Bilimi Araştırma Enstitüsü Profesörü Shinji, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Japonya'nın Asahi Shimbun gazetesine konuştu.

Shinji, Türkiye'deki sarsıntıların, dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu belirterek "Beklenmedik büyük bir depremdi." ifadesini kullandı.

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın, Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki sınırda yer aldığına işaret eden Shinji, "depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığının da büyük hasara neden olduğunu" kaydetti.

Shinji, depremin "enerji miktarının", "1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla" olduğunun altını çizdi.

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Teist
8.02.2023 17:20
Tanrısız ve kutsal kitapsız Japonya'da 9 şiddetinde bile bir tek bina bile yıkılmıyor. Yıkılırsa yapanlar çok ağır biçimde cezalandırılıyor.  
 
Tekin Ertürk
8.02.2023 17:17
Bu depremleri kim ve neden yaptı? Kim ulan bu? İslam inancına göre evreni Allah yarattı. Öyleyse bu büyük yıkımı da o yaptı? Allah beterinden korusun, yardımcı olsun deniyor. Ahzab 37. 50. 51. 52.  
 
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