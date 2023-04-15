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Depremzedelerin seçim endişelerini yazdılar. Dünyaca ünlü ajanstan Türkiye için 14 Mayıs analizi

Independent Türkçe'nin AFP'ye dayandırdığı haberinde, ajansın, "Türkiye'deki depremzedeler mayıstaki seçimlerin dışında bırakılmaktan korkuyor" başlıklı haberine yer verildi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 21:22
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Türkiye'deki depremzedelerin seçim endişelerini dünyaca ünlü ajans haberleştirdi

Depremzedelerin seçim endişelerini yazdılar. Dünyaca ünlü ajanstan Türkiye için 14 Mayıs analizi
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Haberde, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında yaşanan gecikmelerden dolayı hükümetin, vatandaşların 'öfkesiyle' karşı karşıya kaldığına vurgu yapıldı.

Ajans, konuştuğu Antakyalı depremzedelerden Ali'nin "Bu öfkeyi sandıkta göstermemiz çok önemli" sözlerini aktardı.

"KAYITLARLA İLGİLENECEK DURUMDA DEĞİLLERDİ"

Haberde, oy kullanacak kişilere ikametgah bilgilerini güncellemeleri için 2 Nisan'a kadar süre tanındığı aktarıldı.

Bu tarihe kadar işlemlerini yapamayan depremzedelerin ise, oy kullanmak için afet bölgesine gitmesi gerekeceği belirtildi. Ajansın görüş aldığı CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "İnsanlar sevdiklerini ve kendileri için değerli olan her şeyi kaybetti. Çoğu seçim kayıtlarıyla ilgilenecek durumda değildi" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖZGÜR İRADEMİZİN İFADESİNİ KAYBETMEK..."

AFP'nin görüştüğü Antakyalı depremzedelerden Eymen Gassaloğlu da, Ankara'da kaldığını, adresini değiştiremediğini ama oy kullanmak için şehrine geri döneceğini belirtirken, "Bu benim geleceğim. Ne olursa olsun oy kullanacağım" dedi.

Antakya'daki faciadan sonra ikametgahını Ankara'ya aldırabildiğini belirten Özgür Yusuf Kavukçu ise, birçok arkadaşının oy kullanmak için şehre geri dönmek zorunda kalacağını kaydetti. Haberde, 45 yaşındaki depremzedenin şu sözleri aktarıldı:

"Bu koşullar altında seçimlerin özgürce yapılmasının imkansız olduğunu düşünüyorum. Fakat başka seçeneğimiz yok.

Depremle zaten çok şey kaybettik. Bir de özgür irademizin ifadesini kaybetmek ayrı bir felakete yol açar."

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