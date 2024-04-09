Türkiye'deki ekonomik kriz dünyayı etkiliyor. IMF'den şok rapor

IMF'nin yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunun bir bölümünde, "2000 yılından bu yana, G20 gelişmekte olan piyasalarındaki - özellikle Çin - yurt içi şokların gelişmiş ekonomileri derinden sarstığını ve bunun giderek daha da derinden etkilendiğini" ifade etti.

Raporda, Çin'de yaşanan şokların, gelişmekte olan ülkelerin üretimini yüzde 10, gelişmiş ülkelerin üretimini ise yüzde 5 etkilediğinin altı çizildi. Raporda ayrıca aralarında Türkiye'nin de bulunduğu G20 gelişmekte olan piyasalarda yaşanan şokların ise gelişmiş ekonomilerini yüzde 4 etkilediğine vurgu yapıldı.

ŞOKLARIN YAYILMA RİSKİ VAR

G20'deki gelişmekte olan 10 ekonominin (Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye) 2000 yılından bu yana küresel GSYİH'daki toplam paylarını iki katından fazla artırdığı belirtilen raporda, özellikle Çin'de yaşanan şokların gelişmiş ülkelere yayılma riskinin 3 kat arttığına yer verildi.

Raporda ayrıca, Brezilya, Hindistan ve Meksika'da yaşanan şokların gelişmiş ülkelere yayılma risklerinin de orta düzeyde arttığı vurgulandı.