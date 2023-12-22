'Türkiye'deki herkese barış ilan ediyoruz'. Özgür Özel'den Akşener'e dolaylı yanıt

CHP lideri Özgür Özel, bugün Nevşehir’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hacıbektaş’a gelişinin 104, yıl dönümü sebebiyle düzenlenen etkinliğe katılım gösterdi. Etkinlik sona ermesiyle basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, şöyle konuştu:

"ANAYASAYI TANIMAYAN DEVLETİ TANIMAZ"

"Dün verilen karar, dikkatli incelendiğinde şunu fark etmek gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nde karar 3 karşı oya karşı oy çokluğuyla alındığı halde uygulanması için yollanıldığı mahkemeye oy birliğiyle yollanıyor. Yani Anayasa Mahkemesi üyeleri diyorlar ki, 'Karar ne olursa olsun, mutlaka uygulanmalıdır.' Buradan sonra bu kararı uygulamamak anayasa tanımazlık, hukuk tanımazlıktır. Bu kararı tanımayanlar kendi varlıklarını inkar ediyorlar. Çünkü sıfatı fark etmeksizin Cumhurbaşkanı, Bakan, Milletvekili, Cumhuriyet savcısı, Yargıtay üyesi, Anayasa Mahkemesi üyesi Danıştay üyesi, TBMM Başkanı hepimiz yetkilerimizi anayasadan alıyoruz. Anayasayı tanımayan devleti tanımaz, devleti tanımayan bu ülkeye en büyük kötülüğü yapar. Bu karardan sonra hatada ısrar etmek ülkeyi felakete götürür. Bu konudaki duruşumuz çok açık.

"İSTANBUL VE ANKARA DEĞİL ELİMİZDEKİ BÜTÜN BÜYÜKŞEHİLERİ İYİ YÖNETİYORUZ"

İstanbul ve Ankara adaylarımızı açıkladık. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın onların karşısına bir aday çıkarıp çıkaramayacağını, onun aday arayışını izliyor bütün Türkiye. Karşısına koyacak aday bulamıyorlar. Hiç üzülmesinler, demek ki Türkiye'nin en büyük iki şehri iktidar partisinin aday bulamayacağı kadar iyi yönetiliyor. Cumhurbaşkanı da bununla gurur duysun. Geçmişte sesleniyordu bize; ey CHP adayınız kim diye. Ben seslenmeyeceğim ‘Ey Recep Erdoğan, Ankara ve İstanbul’da adayınız kim’ diye. Hiç üzülme Recep Tayyip Erdoğan, bu övünülecek bir şey. Karşısına rakip çıkaramayacağın kadar bu şehirleri iyi yönetiyoruz. İyi yönetmeye devam edeceğiz. Sadece İstanbul ve Ankara'yı değil, elimizdeki bütün büyükşehirleri iyi yönetiyoruz. Halkın gönlünde olan bizim de gönlümüzde. 31 Mart’tan sonra bütün Türkiye'ye 5 sene önce baharı getirmiştik, bu kez yazı getireceğiz.

"HEMEN ÖNCE HEMEN SONRA AÇIKLANABİLİR"

(İzmir ve Aydın Belediye Başkan adayları yılbaşından önce açıklanır mı sorusu üzerine) Hemen önce hemen sonra açıklanabilir. Aydın zaten açıklanacak. Benzer kategorideki belediyelerden önce Aydın'ı açıklarsak o belediyelerde 'Acaba açıklanmayacak mı' kaygısı oluşmasın diye belediye başkanımızın da bilgisi ve rızasıyla Aydın'ı beklettik. Başka bir sebebi yok.

"MUHALEFET İKTİDARA KARŞI YAPILIR"

Buradan bu sürekli siyasette bir gerilim bekleyenlere ve CHP muhalefetle kavga etsin isteyenlere şunu söyleyeceğim. Bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır. Muhalefete muhalefet yapmayız. Muhalefet partileriyle tartışma yaşamayız. Barışın başkentinden bütün muhalefet partilerine, İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum: Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkese barış ilan ediyoruz."

İYİ PARTİ LİDERİ MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ

Yerel seçimler öncesi İYİ Parti'de istifalar yaşanırken, partiden ayrılan bazı isimlerin CHP ile görüştüğünü vurgulayan Meral Akşener "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım." açıklamalarında bulunmuştu.