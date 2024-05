Türkiye’deki konaklama endüstrisinin hassas misafir verileri Zecurion ile güvende

Yeni nesil veri kaybı önleme (Next Generation DLP) satıcısı Zecurion, dijital çağda yaşanan mesleki dolandırıcılık sorunlarına odaklanan uluslararası araştırma "Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations" raporunun sunduğu ve konaklama sektörünün iç dolandırıcılığa karşı savunmasızlığını ortaya koyan endişe verici bulgular ışığında, çok uluslu bir otel zincirinin Türkiye’deki iştirakinin savunmasını güçlendirmek üzere devreye girdi.