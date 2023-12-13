Türkiye’deki Somali askerleri firar etti. TSK tarafından eğitiliyorlardı

YENİÇAĞ / Özel Haber / Fatih SAVUK

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun kurye Yunus Emre Göçer’i aracıyla ezerek öldürüp yurtdışına kaçmasının yankıları sürerken, ülkemizdeki Somalililerin yeni bir skandala daha imza attıkları ortaya çıktı.

Türkiye ile Somali arasında askeri alanda imzalanan anlaşmalar gereği Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali Silahlı Kuvvetleri’nin teşkilat, eğitim, öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi gibi konularda Somalili askerlerin eğitilmesi görevini üstlenmişti.

Yapılan bu anlaşmalar kapsamında Somali’den Türkiye’ye gelen rütbeli askerler İstanbul Tuzla’da eğitim görmeye başladılar. Ancak aradan geçen zaman içerisinde Somalili askerlerin firar ederek, birliklerinde akşam yapılan yoklamalarda yer almadıkları ortaya çıktı.

Somalili Piyade Teğmen Abdinur İ*** M*** ve Astsubay Ayanla O*** A***’nın yoklamaya katılmayarak firar ettikleri belgelere yansıdı.

Konuya dair TSK’nın ilgili kurumlara gerekli duyuruları yaparken, haklarında işlemlerin yapıldığı firar eden Somalili askeri personellerin tüm Türkiye çapında arandıkları bildirildi.

ASKERİ EĞİTİM ALAN PERSONELLER ARAMIZDA MI?

Somali’den ülkemize gelerek askeri eğitim alan ve firar ederek toplumun içerisine karışan bu personellerin ne amaçla firar ettikleri ise merak konusu.

Ülkelerinde rütbeli askerlik yapma imkanı olan askerlerin, Türkiye’de, özellikle de İstanbul’daki hayatı Somali ile kıyasladıktan sonra firar etmiş olabilecekleri akıllara gelirken, bu şekilde eli silah tutabilen kaç personelin halkın içerisinde elini kolunu sallayarak gezdikleri ise bilinmiyor.

Gelen bilgilere göre, firar eden personellerin bazılarının eğitim aldıkları birlikleri arayarak geri dönmeyeceklerini bildirdikleri de iddia edildi.