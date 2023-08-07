Türkiye'deki Suriyelilere duyurulur. First Lady'niz sokağa indi. Hani iç savaş vardı?

Suriye lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad geçtiğimiz gün bir fabrika ziyaretinde bulundu. Görüntüleri izleyenler "iç savaş bitti, Suriye'de hayat normale dönmeye başladı. Türkiye'deki Suriyelilere duyurulur" dedi.

Türkiye'deki Suriyelilere duyurulur. First Lady'niz sokağa indi. Hani iç savaş vardı?

Suriyeliler ülkemizde 'savaş var' diyerek elini kolunu sallayarak gezmeye devam ediyor.

Suriye'deki iç savaşın bitmesinin ardından normalleşmeye çalışırken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Basın uzun bir aranın ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın görüntülerini servis etti.

FABRİKA ZİYARETİNDE BULUNDU

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın servis ettiği görüntülerde Esma Esad'ın ülkedeki bir tekstil fabrikasına yaptığı ziyarete yer verildi.

ALKIŞ VE GÜLLERLE KARŞILANDI

Esad'ın tekstil fabrikasına girişi esnasında çalışanlar tarafından alkışlarla ve atılan gül yapraklarıyla karşılanması dikkat çekti.

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