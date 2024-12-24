Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Kaynak: AA
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeliler 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle ülkelerine dönüşü sürüyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezindeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Türkiye'ye 12 yıl önce sığınan Yusuf Ali (28), "Allah razı olsun, Türkiye bize kapılarını açtı. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, hepsine çok teşekkür ediyorum. Herkes dönsün, artık savaş bitti. Bu kış biterse 2-3 ay içerisinde herkes gidecektir." dedi.

Seyit el-Ahmet (16) ise Türkiye'de tekstil atölyesinde çalıştığını belirterek, "Savaş bitti, çok güzel oldu. Esed gitti, biz de ülkemize döneceğiz. Türk halkı bize çok iyi davrandı, hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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