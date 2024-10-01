Türkiye'deki ünlü banka Araplara satılıyor. 2012 yılında kuruldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) önde gelen devlet yatırım fonlarından biri olan Abu Dabi Varlık Fonu (ADQ), Türkiye bankacılık sektöründe önemli bir adım atmak üzere Odeabank'ı satın almak için müzakerelere başladı. Bu gelişme, ADQ'nun Türkiye’deki varlıklarını güçlendirme ve bölgedeki etkisini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

2012 yılında Bank Audi tarafından kurulan Odeabank, Türkiye’de 54 banka arasında aktif büyüklük açısından 21. sırada yer almakta. Bank Audi, Odeabank’ın en büyük hissedarı olup, yüzde 76,4 oranında hisseye sahip.

Diğer hissedarlar arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yüzde 8, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yüzde 6,4 ve IFC FIG Investment Company ise yüzde 3,4 oranında hisseye sahip.

ADQ’nun Odeabank ile ilgili müzakereleri sürerken, bu görüşmelerin sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belirsizliğini koruyor.

Eğer anlaşma gerçekleşirse, Türkiye’nin bankacılık sektöründe önemli değişiklikler yaşanabilir. Uzmanlar, bu tür bir satın almanın, Türk bankacılık sisteminin uluslararası yatırımcılar nezdindeki algısını güçlendirebileceğine dikkat çekiyor.

Finans uzmanı Dr. Ayşe Yılmaz, bu durumu değerlendirirken, "ADQ gibi güçlü bir fonun Türk bankacılığına olan ilgisi, sektördeki rekabeti artırabilir ve yerli bankaların yeniden yapılandırma süreçlerine hız kazandırabilir," diyor. Ayrıca, Yılmaz, "Bu tür yabancı yatırımlar, yerel bankaların risk yönetimi ve dijital dönüşüm süreçlerine de olumlu yansıyabilir," ifadelerini kullanıyor.

Odeabank, Eylül 2022 itibarıyla 16 ilde, 48 şubesi ve toplamda 1,105 çalışanıyla faaliyet göstermekte. Bankanın müşteri portföyü ve piyasa payı göz önüne alındığında, ADQ’nun bu yatırımı Türkiye’nin finansal ekosistemine önemli katkılarda bulunabilir.

ADQ'nun Odeabank ile gerçekleştirebileceği olası bir satın alma, yalnızca iki taraf için değil, Türk bankacılık sektörü için de dönüm noktası olabilir. Bu durum, Türkiye’nin yabancı yatırımlar açısından cazibesini artırarak, uzun vadede ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir. Ancak, görüşmelerin kesin bir sonuca varıp varmayacağı, önümüzdeki günlerde netleşecek.