Türkiye’deki yabancı şirketlere kötü haber. Mehmet Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı ve çok uluslu şirketlere kötü haberi verdi. Şimşek, yabacı şirketlere asgari kurumlar vergisi getirilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek çalışmalar yapıldığını söyledi.

Asgari kurumlar vergisinin tüm ülkelerin gündeminde olduğuna işaret eden Şimşek, asgari kurumlar vergisini yasalaştırmayan ülkelerin vergileme hakkını başka ülkeye bırakmış olacağını söyledi.

Diğer ülkelerde de yasalaştırma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Şimşek, bu konuda bir düzenleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Şimşek, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ülkemizde de çok uluslu şirketler faaliyette bulunuyor. Türkiye'de faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması yönünde düzenleme yapılması kaçınılmaz. Aksi halde ülkemizin almadığı vergi bir başka ülke tarafından alınacak."

Şimşek, çok uluslu şirketlere yönelik bu uygulamanın getirilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını ve hazırlıkların son aşamaya geldiğini bildirdi.

Türkiye'deki 80 bin yabancı şirketin 2 bin 134 tanesinin ana işletmesinin yurt dışında olduğunu belirten Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemize yatırım yapan çok uluslu şirketlerin sadece yüzde 2,5 gibi bir kısmı 750 milyon avro eşiğini aşmakta olup, bunların kazanmış oldukları vergi teşviklerinin nasıl korunabileceği, farklı alanlarda nasıl değerlendirilebileceği konusunda alternatif modeller üzerinde de çalışılıyor. Bakanlık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sıkı bir çalışma yürüterek ülkemize yatırım yapılmasını teşvik etmeye devam edecek alternatifler geliştiriyoruz."