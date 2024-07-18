Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu. Meğer Araplar değilmiş

Kaynak: AA
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu. Meğer Araplar değilmiş

Türkiye'den en çok konut alan yabancılar açıklandı. Sanıldığı gibi Araplar'ın ilk sırada olmadığı ortaya çıktı.

İşte Türkiye'den en çok konut alan ülkeler sıralaması...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, genel konut satışlarında düşüşe bağlı olarak yabancı yatırımcıların Türkiye'den aldığı konut sayısı da azaldı.

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YABANCILAR EN ÇOK ANTALYA'DAN EV ALDI

Haziran ayında yabancılara toplam 1440 konut satıldı. Satışlar yıllar bazdı yüzde 45,1 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancıların aldığı konut sayısının oranı ise yüzde 1,8 olarak belirlendi.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 593 konutla Antalya aldı. Antalya'yı 478 konutla İstanbul ve 116 konutla Mersin izledi.

Yabancılara konut satışı ilk 6 ayda yüzde 45,7 azalarak 10 bin 461'e düştü.

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EN ÇOK RUSLAR ARDINDAN İRANLILAR KONUT ALDI

Ülke bazında ise en çok konut alanlar Rusya vatandaşları odu. Ruslar Haziran ayına kadar Türkiye'den 332 konut satın aldı. İranlılar ise 156 konut alırken Ukraynalılar ise 102 konut aldı.

Türkiye'den konut alan yabancı ülke sıralaması şöyle:

1-Rusya: 332 konut

2-İran: 156 konut

3-Ukrayna: 102 konut

4-Almanya: 95 konut

5-Kazakistan: 70 konut

6-Irak: 61 konut

7-Azerbaycan: 51 konut

8-Suudi Arabistan: 47 konut

9-ABD: 35 konut

10-Çin: 34 konut

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