Türkiye’den onlarca ülkeye minibüs ve midibüs ihracı

Kaynak: AA
Türkiye’den onlarca ülkeye minibüs ve midibüs ihracı
2024’ün ilk çeyreğinde yurt dışına 657 milyon 807 bin dolarlık satış yapan sektör temsilcileri, 2023'ün ocak-mart dönemine göre ihracatı yüzde 61 yükseltti.

Türkiye'den ocak-mart aralığında 59 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı gerçekleştirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin kayıtlarından yapılan derleme kapsamında, Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2024’ün ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 61 artış kaydetti.

2023’ün ocak-mart ayında 408 milyon 504 bin dolar olan dış satımı bu sene aynı aylarda 657 milyon 807 bin dolara çıkaran sektör temsilcileri, 59 ülkeye otobüs, minibüs, midibüs gönderimi yaptı.

En büyük pazar Fransa'ya yapıldı

İlgili dönemde en fazla dış satımın gerçekleştiği ülke olan Fransa'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 60 artış kaydetti.

Fransa'ya 2023’ün ocak-mart döneminde 64 milyon 687 bin dolar olan ihracat, 2024'ün aynı aylarında 104 milyon 103 bin dolara çıktı.

Suudi Arabistan'a ihracat yükseldi

Dördüncü sırada bulunan İspanya'ya ilk çeyrekteki ihracatta, 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 56,53 artış görüldü.

İspanya'ya 2023’ün ilk çeyreğinde 37 milyon 91 bin dolar olan dış satımın, 2024’ün aynı döneminde 58 milyon 58 bin dolara çıktığı belirlendi.

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