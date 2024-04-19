S&P’den İsrail’e şok karar

S&P’den İsrail’e şok karar
Kaynak: Haber Merkezi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), artan jeopolitik risk sebebiyle İsrail'in "AA-" olan kredi notunu "A+"ya düşürdü.
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S&P’den İsrail’e şok karar 1

Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunun "AA-"den "A+"ya, düşürüldü.

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S&P’den İsrail’e şok karar 2

İsrail’in not görünümünün ise "negatif" olduğu paylaşıldı.

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S&P’den İsrail’e şok karar 3

İran ile gerilimlerinin son zamanlarda hız kazanmasıyla jeopolitik riskleri daha da yükselttiğine vurgu yapıldı.

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S&P’den İsrail’e şok karar 4

Yapılan açıklamada daha geniş bir bölgesel çatışmanın önleneceğinin tahmin edildi.

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S&P’den İsrail’e şok karar 5

Fakat S&P'nin askeri faaliyetlerin altı aydan daha fazla sürmeyeceğine ilişkin önceki varsayımına rağmen, çatışmaların 2024 süresince devam edecek gibi olduğu belirtildi.

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S&P’den İsrail’e şok karar 6

Artan savunma harcamalardan dolayı İsrail'in genel bütçe açığının 2024'te gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 8'ine kadar yükseleceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

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S&P’den İsrail’e şok karar 7

Yapılan açıklamada, İsrail ekonomisinin 2023'teki yüzde 2 sonrasında bu yıl yüzde 0,5 büyümesinin bekleniyor.

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S&P’den İsrail’e şok karar 8

2023’ün son çeyreğinde ise ülke ekonomisinin yüzde 5,7 küçüldüğü belirtildi.

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