S&P’den İsrail’e şok karar

Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunun "AA-"den "A+"ya, düşürüldü.
İsrail’in not görünümünün ise "negatif" olduğu paylaşıldı.
İran ile gerilimlerinin son zamanlarda hız kazanmasıyla jeopolitik riskleri daha da yükselttiğine vurgu yapıldı.
Yapılan açıklamada daha geniş bir bölgesel çatışmanın önleneceğinin tahmin edildi.
Fakat S&P'nin askeri faaliyetlerin altı aydan daha fazla sürmeyeceğine ilişkin önceki varsayımına rağmen, çatışmaların 2024 süresince devam edecek gibi olduğu belirtildi.
Artan savunma harcamalardan dolayı İsrail'in genel bütçe açığının 2024'te gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 8'ine kadar yükseleceğinin öngörüldüğü aktarıldı.
Yapılan açıklamada, İsrail ekonomisinin 2023'teki yüzde 2 sonrasında bu yıl yüzde 0,5 büyümesinin bekleniyor.
2023’ün son çeyreğinde ise ülke ekonomisinin yüzde 5,7 küçüldüğü belirtildi.