Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra

Sezen Aksu’nun bir şarkısının Suriye’deki savaşı bitirmek için bir taktik olarak kullanılacağı hiç aklıma gelmezdi…

Malum, Suriye’de “savaş” olduğu gerekçesiyle sığınmacılar ülkemizde tutuluyor. Herhalde birilerinin canına artık tak etti ki; Suriye’deki savaşı Sezen Aksu’nun “Savaşma seviş benle” şarkısı ile bitirmeyi düşünüyorlar.

Sezen Aksu’nun şarkısında olduğu gibi savaşmanın kötü, sevişmenin ise güzel olduğu öğütlenerek Suriye’de savaşan ne kadar unsur varsa silah bırakmaları hedefleniyor sanırım…

Ya da birilerinin aklına Suriye’nin sevişerek yeniden inşası gibi parlak bir fikir de gelmiş olabilir.

“Bunu da nereden çıkardın” diyorsanız, anlattıklarımı okuyunca siz de bana hak vereceksiniz…

Bu satırların sahibi, bu köşede “Suriyeliler SGK’yı hortumluyor” ve “Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular” başlıklı iki yazısıyla Türk halkının cebindeki hortumu ortaya çıkarmıştı…

11 Eylül 2023 günü ise, bu iki yazımı doğrulayan bir haber düştü ajanslara. Haberde, Kilis’te bulunan Öncü Pınar Gümrük Kapısı’nda görevli ekiplerin, Türkiye'den Suriye'ye çıkış yapmak için gümrük kapısına gelen bir TIR’da 25 milyon TL değerinde ilaç ve kaçak eşya ele geçirdiği belirtiliyordu…

O ilaçların ulaşmış olduğum listesi, hortumun büyüklüğünü ve Suriye’ye kaçak ilaç ticaretinin hacmini de gözler önüne seriyor. Listede neler var neler…

En dikkat çekici olanı, Vega 100 Sıldanafıl Cıtrate Tablets adlı ilaç. Ne işe mi yarıyor? Ben size bu ilacın ilk kez Viagra adıyla piyasaya çıktığını söyleyeyim gerisini siz anlayın…

Türkiye’deki Suriyelilerin doğum oranının 5,4 Suriye’deki Suriyelilerin doğum oranının ise 3,5 olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu oranlar Türkiye’nin istilasında bir başka boyutu ortaya çıkarınca galiba bir akıl devreye girdi ve Suriye’dekilerin de doğum oranını yükseltip “Bunlar zaten her yerde böyle doğurganlar” algısının oluşmasını hedefledi. Çünkü söz konusu TIR’da 40 bin adet Viagra ele geçirilmesinin herhalde başka bir anlamı olamaz.

Bu sadece bir TIR’da ele geçirilen üstelik. Bir de ele geçirilmeyenler var.

Listede bir de Tecentriq 1200 adında bir ilaç var.

Bir doktor arkadaşımın aktardığına göre, SGK’nın ödeme listesinde olmayan bu kanser ilacının kutusu 55 bin TL. Kanser hastası bir Türk vatandaşı bu ilacı piyasada bulabilirse alabilmek için 55 bin TL ödemek zorunda ama ilaç bizim ülkemizden kaçak olarak gittiği Suriye’de çok daha az bir ücrete satılıyor.

Listede başka kanser ilaçları da var…

Yazımın sonunda tam listesinin yer aldığı ele geçirilen ilaçların birçoğu SGK’nın ödeme listesinde bulunuyor. Yine birçoğu pahalı ilaçlar.

Peki, bu ilaçlar nereden temin edildi?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve diploması şüpheli Suriyeli eczacıların eczanelerinden mi? Ya da Suriyelilerin merdiven altı eczanelerinden mi? Ya da bu ağın içinde olabilecek Türk eczacılarının eczanelerinden mi? Yoksa hepsinden birden mi?

Şurası bir gerçek ki; bu kadar ilacın birkaç eczane ve depodan temin edilmesi imkânsız. Oysa bulmak çok basit. SGK ilaçların üzerindeki karekodları okutursa o zaman nereden temin edildiği ortaya çıkar. Kimlerden alındığı gün gibi ortaya çıkar.

Ancak ne SGK ne de mali polis devreye girmiş değil.

Kaldı ki; konuyla ilgili bu dördüncü yazım. İlk yazımla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle CHP ve İYİ Parti’nin ayrı ayrı verdiği soru önergeleri hala yanıt bekliyor.

Neden peki? Yoksa bu çarka dokunanın yanma ihtimali mi var?

Tıpkı vatandaşlık borsasında olduğu gibi; bu rantın bürokrasi ve siyaset ayağı da mı var?

İŞTE ÖNCÜ PINAR GÜMRÜK KAPISINDA YAKALANAN KAÇAK İLAÇLAR

1 PENTASA 500 MG 7x10 70 Adet

2 SANDOSTATIN 5x5 25 Adet

3 ATARAX 25 MG 290x10 2900 Adet

4 CASODEX 50 MG 54x10 540 Adet

5 ARİMİDEX 1 MG 107x10 1070 Adet

6 CIPRATEX 10 MG 10x10 100 Adet

7 ZYPREXA 10 MG FİLM TB 546 Adet

8 SABRİL 500 MG 12x10 120 Adet

9 DIANE 2 MG 50x21 1050 Adet

10 FERVION 100 MG/2ML 151x5 755 Adet

11 DESFERAL 50 MG 30x10 300 Adet

12 DIGOXIN ASSOS 0,5 MG/ML 68 Adet

13 CETROTIDE 250MCG 20 Adet

14 METEOSPASMYL 60 MG/300MG 100x40 4000 Adet

15 FLUANXOL DEPOT 20 MG/ML 150 Adet

16 KAPEDA 500 MG 19x10 190 Adet

17 SABRIL 500 MG 10x100 1000 Adet

18 VENOFER 100 MG/5 ML 10x5 50 Adet

19 PROGESTAN 200 MG 303x10 3030 Adet

20 PROGESTAN 100 MG 300x10 3000 Adet

21 KEPPRA 1000 MG 59x10 590 Adet

22 DIAMICRON 60 MG 55x10 550 Adet

23 GAMUNEX-C %10 10 ML 6 Adet

24 RIXIENCE 500 MG/50 ML 6 Adet

25 TECENTRIA 1200 MG/20 ML 4 Adet

26 ZOLADEXLA 10,8 MG HAZIR ENJEKTÖR 8 Adet

27 VENOFER 100 MG/5 ML ÇÖZELTİ AMPÜL 11x5 55 Adet

28 PACLNAB 100 MG 15 Adet

29 FASLODEX 250 MG/5 ML ÇÖZELTİ 2x2 4 Adet

30 TECFIDERA 240 MG KAPSÜL 2x56 112 Adet

31 VENTOLIN 100 MCG SÜSPANSİYON 17 Adet

32 KOPAQ 350 MG/ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ 3 Adet

33 BEPANTHEN 500 MG/2 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ 31x6x5 930 Adet

34 BEPANTHEN 500 MG/2 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELT 1x4x5 20 Adet

35 PROGRAF 1 MG KAPSÜL 452 Adet

36 SANFONI 3 ML LİK LANTUS SOLOSTAR 1890 Adet

37 LEVEMIR FLEXPEN 765 Adet

38 GONAL 300 IU/0.5 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ 49 Adet

39 MYFORTIC 360 MG ENTERIK KAPLI TABLET 1560 Adet

40 KEPPRA 500 MG FİLM TABLET 14x500 700 Adet

41 SERETIDE DISKUS 500 MCG + 50 MCG 23 Adet

42 HEPA-MERZ 600 MG/G GRANUL TOZ TABLET 90 Adet

43 HUMALOG MIX50 KWIKPEN 100 IU/ML 10 Adet

44 FORPACK 12/200 MCG 60 Adet

45 OKSIBER KULAK DAMLASI 11 Adet

46 COPSAIR KUTU 10 Adet

47 DAFLON 500 MG 240 Adet

48 BEREDAY ENTERIK 200 Adet

49 SPIRIKA 18 MG Kutu 3 Adet

50 DEPAKIN CHRONO BT 500 MG 330 Adet

51 DEPO MEDROL 40 MG/ML SSPN 45 Adet

52 DESTINEX 0,5 MG TABLET 99 Adet

53 VENOFER 100 MG/5 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ 510 Adet

54 PENTASA 500 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET 10500 Adet

55 SANDOSTATIN LAR 30 MG EENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON ÇÖZÜCÜ 15 Adet

56 BEPANTHEN 500 MG/2 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ 7 PAKETx5 35 Adet

57 ETUDIX %5 KREM 3 Adet

58 CIPRALEX 10 MG TABLET 140 Adet

59 ARIMIDEX 1 MG FİLM TABLET 140 Adet

60 PLAQUENIL 200 MG TABLET 100 Adet

61 SANDOSTATIN 0,1 MG/ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ 25 Adet

62 OPAXOL 350 MG ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ 70 Adet

63 DESFERAL 500 MG TOZ 105 Adet

64 VENTOLIN 2,5 MG ÇÖZELTİ 23 Adet

65 IPRAVENT 20/100 MCG 6 Adet

66 OKSAPAR 6000 ANTİ-XA 21 Adet

67 SPIRIVA 18 MCG INHALASYON KAPSÜL SET HALİNDE 5 Adet

68 REMSİMA 100 MG SET HALİNDE 5 Adet

69 VENTOFER COMBIFIX 320 MCG 300 Adet

70 FLIXONOSE 50 MCG 120 DOZLUK BURUN SPREYİ 326 Adet

71 SANDIMUM 100 GR NEORAL 1200 Adet

72 URSOMED 250 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON 5 Adet

73 MVASI 400 MG İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ 11 Adet

74 GENOTROPIN ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ 12 MG/ML 20 Adet

75 DIAMICRON MR 60 MG 1500 Adet

76 NOEVISC EKLEM İÇİ ENJEKSİTON SIVISI 90 Adet

77 METEOSPASMYL 60 MG/ 300 MG YUMUŞAK KAPSÜL 3720 Adet

78 AETHOXYSKLEROL %1 AMPÜL 30 Adet

79 FAMPYRA 10 MG 336 Adet

80 NAVELBINE 50 MG/5 ML ENJEKSİYON ÇÖZELTİ 60 Adet

81 VEGA 100 SILDANAFIL CITRATE TABLETS 40000 Adet

82 EUTHYROX 100 MCG TABLET 59950 Adet

83 NOVOMIX 30 FLEXPEN 1360 Adet

84 ENDOXAN 1G İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ 40 Adet

85 SERETIDE DISKUS 32 Adet

86 IMURAN 50 MG 10000 Adet

87 AVODART DUTASTERIED SOFT CAPSULES 0,5 MG 5000 Adet

88 DEPO MEDROL 40 MG 100 Adet

89 SYMBICORT 320 GR 260 Adet

90 SABRIL SANOFI 500 MG 900 Adet

91 CELLCEPT 500 MG MİKOFENOLAT MOFETIL 2600 Adet

92 SYMBICORT TURBUHALER 160 MCG 100 Adet

93 THYROMAZOL 5MG 500 Adet

94 PLAQUENIL 200 MG 12000 Adet

95 NATURE'S BOUNTY EVENING PRIMROSE OIL 1000 MG 11940 Adet

96 DESTINEX 0,5 MG TABLET KABERGOLİ 147 Adet

97 APIDRA 100 U/ML SOLOSTAR 160 Adet

98 AVODART DUTASTERIED SOFT CAPSULES 0,5 MG 24100 Adet

99 NOVARAPID PLEXPEN 1000 Adet

100 MESTINON 60 MG TABLET 5460 Adet

101 MARCAINE SPINAL HEAVY %0,5 AMPÜL 1468 Adet

102 EROX 4000 ANTİ-XA ENJEKTÖR 1045 Adet

103 OKSAPAR 4000 ANTİ-XA 951 Adet

104 NEXIUM 40 MG ENTERİK KAPLI TABLET 1435 Adet

105 VASTAREL 35 MG 3700 Adet

106 CIPRALEX 10 MG TABLET 7000 Adet

107 CELLCEPT 500 MG 5200 Adet

108 JANSENN SIBELIUM 5MG 330 Adet

109 TAVANIC 500 MG 1680 Adet

110 FEMARA 2,5 MG 1750 Adet

111 THYROMAZOL 5MG 6780 Adet

112 HERZUMA 150 MG TOZ 106 Adet

113 TASIGNA 200 MG KAPSÜL 308 Adet

114 RHOPHYLAC 300 MİKROGRAM/2 ML 59 Adet

115 MINIRIN MELT 120 MİKROGRAM 1640 Adet

116 VENTOLIN NEBULES 2,5 MG/2,5 ML 185 Adet

117 BEPANTHEN 500 MG/2 ML AMPÜL 95 Adet

118 NEORAL 100 MG SANDIMMUN 195 Adet

119 EXTRAIR BUDESONID 400 MCG KAPSÜL 3900 Adet

120 EXTRAIR FORMOTEROL FUMARAT 12 MCG 4000 Adet

121 REMERON 30 MG MIRTAZAPIN 434 Adet

122 GINEVA 75 MCG/30 MCG 819 Adet

123 CORTAIR 0,5 MG TÜP 55 Adet

124 DAFLON 500 MG 770 Adet