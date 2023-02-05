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Türkiye'den Şili'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Şili'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 04:13
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Türkiye'den Şili'ye taziye mesajı

Türkiye'den Şili'ye taziye mesajı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şili'deki orman yangınlarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve yaralanmasından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Şili halkına ve hükümetine taziye mesajı iletilen açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Şili'nin orta ve güney kesimlerinde etkili olan orman yangınlarında 22 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. (AA)

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