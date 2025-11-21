Hazırlıkları tam gaz süren Survivor 2026, büyük bir heyecan fırtınası estiriyor. Ünlüler-All Star konseptiyle dönecek programda yarışmacılar teker teker belli oluyor.

Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Selen Görgüzel’in ardından 10. isim netleşti.

Acun Ilıcalı, Survivor 2026’da mücadele edecek ismin milli boksör Seren Ay Çetin olduğunu müjdeledi.

Paylaşımına "Milli boksörümüz Seren Ay Çetin Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum" notunu ekledi.

SEREN AY ÇETİN KİMDİR?

1997 doğumlu Seren Ay Çetin, boksa 13 yaşında Kadıköy Boks Kulübü’nde başladı. 2018’de antrenörü Serdar Avcı’nın desteğiyle profesyonelliğe adım attı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan sporcu, iki kez dünya şampiyonu Eva Voraberger’i nakavt ederek WBC Gümüş kemerini kazandı.

Bu başarıyla WBC Gümüş kemerini alan ilk Türk kadın boksör olarak tarihe geçti.