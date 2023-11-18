Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den Atatürkçü Düşünce Derneği ziyareti

Türkiye'nin 10. cumhurbaşkanı, 82 yaşındaki Ahmet Necdet Sezer'in Atatürkçü Düşünce Derneği ziyareti sırasında tek korumasının olması sosyal medyada çok konuşuldu
18 Kasım 2023 Cumartesi
Türkiye'nin 10. cumhurbaşkanı, 82 yaşındaki Ahmet Necdet Sezer'in Atatürkçü Düşünce Derneği ziyareti sırasında tek korumasının olması sosyal medyada çok konuşuldu
Türkiye'nin 10. cumhurbaşkanı, 82 yaşındaki Ahmet Necdet Sezer'in Atatürkçü Düşünce Derneği ziyareti sırasında tek korumasının olması sosyal medyada çok konuşuldu