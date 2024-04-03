Türkiye'nin 2 yeni yerli elektrikli otomobili tanıtıldı. TOGG'un yarı fiyatına satılacak

Agrotech şirketi, Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri’nin yüzde 75 hissesini satın aldı. Bu işlemin sonrasında Türkiye’nin yüzde 100 yerli üretim motor, batarya ve elektronik sistemlere sahip elektrikli araçlar üreteceği duyuruldu.

Yeni tanıtılan modeller arasında, ailelere özel “VC3” hatchback modeli yer aldı.

Beş kapılı ve beş koltuklu bir yapıya sahip olan VC3, A00 sınıfında konfor, şıklık ve kaliteyi bir araya getirdi. Aracın güçlü bir şarj alt yapısına ve menzile sahip olacağı belirtildi.

iğer model olan “EC5”, zekâ ve kaliteyi ön planda tutan akıllı bir butik araç olarak öne çıktı. Beş kapılı ve dört koltuklu EC5, A00 sınıfındaki bir tasarıma sahip. Serinin sert SUV modeli “EX3”, dayanıklı tasarımı ile dikkat çekerken, beş kapılı ve dört koltuklu bu A0 sınıfı araç, güvenli ve rahat bir sürüş sunmaya çalışacak.

KAÇ TL'DEN SATILACAK?

Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri tarafından geliştirilen bu yeni yerli elektrikli araçlar, 29 Ekim’de piyasaya sürülmeye başlanacak. Hatchback modeli 699 bin TL ve ticari modeli 1 milyon 199 bin TL fiyat etiketleriyle satışa sunulurken, yıllık 200 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak fabrikanın ise Tekirdağ’da kurulacağı belirtildi.