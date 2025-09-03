Türkiye'nin 32 yıllık giyim devi iflasın pençesinde. Başarı ödülü kazanmıştı

Türkiye'nin 32 yıllık giyim devi iflasın pençesinde. Başarı ödülü kazanmıştı

32 yıllık hazır giyim devi Metraco, ekonomik krizle sarsıldı. İstanbul merkezli şirket, konkordato ilan etti. Kocaeli’deki tesisinde engelli istihdamıyla ödül kazanan firma, mali yapısını kurtarmak için süre aldı.

Türkiye’nin köklü hazır giyim markalarından Metraco, ekonomik krizin gölgesinde konkordato ilan etti. 1993’te İstanbul’da kurulan ve Kocaeli’deki ana üretim tesisiyle sektörde fark yaratan şirket, 500’den fazla çalışanıyla erkek, kadın ve çocuk giyiminde uzmanlaşmıştı.

Aylık 200 bin adetlik üretim kapasitesiyle kesimden ütüye tüm süreçleri kendi bünyesinde yöneten Metraco, son yıllarda artan maliyetler ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle mali sıkıntıya düştü.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 25 Ağustos 2025’te şirkete 3 ay geçici konkordato mühleti tanıdı. 29 Ağustos’ta ticaret siciline tescil edilen kararla, Metraco’ya mali yapısını düzeltmesi için 25 Kasım 2025’e kadar süre verildi. Metraco, sadece üretimde değil, sosyal sorumlulukta da öncüydü.

Kocaeli’deki fabrikasında kurduğu “Köyümüz” Engelli Üretim Merkezi ile engelli bireylere istihdam sağlayarak fark yarattı. Bu projesiyle 2015’te Uluslararası Ticaret Odası’ndan “En İyi İş Yaratma ve İş Geliştirme Projesi” ödülünü kazandı. Ancak, küresel pazarlardaki rekabet, hammadde fiyatlarındaki artış ve iç piyasadaki talep daralması, şirketi zora soktu.

Sektör uzmanları, Metraco’nun borç yapılandırması ve yeni yatırım ortaklarıyla toparlanma şansı olduğunu belirtiyor. Şirketin konkordato sürecinde alacağı kararlar, hem çalışanları hem de tedarikçileri için kritik önem taşıyor.

