Türkiye'nin 38 yıllık dev şirketi iflasın pençesinde. 3 araç 5 işçiyle kuruldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin 38 yıllık dev şirketi iflasın pençesinde. 3 araç 5 işçiyle kuruldu

1987 tarihinde 3 araç ve 5 işçi ile Uran Ltd. Şti. kurularak yapı malzeme satışına başlayan Urantaş İnşaat konkordato başvurusunda bulundu. 3 agrega tesisi bulunan şirketin ayrıca hazır beton, beton parke, beton boru tesisi de bulunuyor.

Muğla merkezli 38 yıllık Urantaş İnşaat, ekonomik krizle mücadele edemeyerek konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet tanıyarak yeniden yapılandırma sürecini başlattı.

Konkordato takipte yer alan bilgilere göre, Muğla’nın köklü inşaat firmalarından Urantaş İnşaat, 38 yıllık serüveninde ekonomik darboğaza yenik düştü. 1987’de 3 araç ve 5 çalışanla yapı malzemesi satışı yaparak yola çıkan şirket, konkordato başvurusuyla gündeme geldi.

Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi, 16 Nisan 2025’ten itibaren 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Şirketin mali yapısını incelemek üzere 3 kişilik komiser heyeti görevlendirildi.

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KÖKLERİ 1987 YILINA DAYANIYOR

Urantaş, 1987’de Uran Ltd. Şti. adıyla kuruldu. 1989’da anonim şirket statüsüne geçerek Urantaş A.Ş. ismini aldı. 1997’de Fethiye’de ilk hazır beton üreticisi olarak faaliyetlerine hız verdi. Aynı yıl Çamur Köy’de agrega tesisi kurarak hazır beton üretimine destek sağladı.

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2000’de Ula’da hazır beton tesisi açan Urantaş, Muğla, Marmaris ve çevresine hizmet sundu. 2003’te Koru’da kırma taş üretimine başlayan agrega tesisi, 2008’de Fethiye’de beton parke ve boru tesisleriyle güçlendi. 2011’de Akçaova Agrega Tesisi’ni devreye alarak kapasitesini artırdı.

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Son yıllarda artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler, Urantaş’ı zora soktu. Şirket, borçlarını yeniden yapılandırmak ve faaliyetlerini sürdürebilmek için konkordato yolunu seçti. Mahkeme, 7 gün içinde yapılacak itirazları değerlendireceğini duyurdu.

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Urantaş, Muğla’da inşaat sektörüne yıllardır hazır beton, beton parke ve agrega gibi ürünlerle katkı sağladı. Bölgedeki altyapı projelerinde önemli rol oynayan şirket, yüzlerce kişiye istihdam yarattı.

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