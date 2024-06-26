Türkiye'nin 500 büyük şirketinden 100'ü gıda sektöründen

İSO 500'de İstanbul ilk sırada

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı TÜPRAŞ'ın ilk sarada yer aldığı Türkiye'in en büyük 500 sanayi kuruluşundan 151'i İstanbul'dan çıktı.

İSO araştırmasında en fazla sektörün yer aldığı sektör, 100 firmayla gida ürünleri oldu. Gıda ürünleri sektöründeki firma sayısı,önceki yıla göre 6 şirket artış gösterdi. Gıda sektörünü 74 şirketle ana metal sanayi grubu izledi. üçüncülükte 47 şirketle motorlu kara taşıtı imalatı takip etti.

Listede, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatından 35, elektrikli teçhizat imalatından 34, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatından 30, tekstil ürünlerinin imalatından 26, kauçuk ve plastik ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı sektörlerinden 19’ar şirket yer aldı.

TEKSTİL FİRMASI SAYISINDA DÜŞÜŞ

Tekstil sektöründen listeye giren şirket sayısının 32’den 26’ya düşmesi ve kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısının da 40’tan 35’e düşmesi dikkat çekti.

Listedeki diğer sektörler ve şirket sayıları:

Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 17 Kağıt ve kağıt ürünleri, 12 Giyim, 10 Madencilik ve taş ocakçılığı ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, 9 Bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, 8 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 7

İçeceklerin imalatı ve ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) 6, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, mobilya ve diğer imalatlardan 4’er, tütün ürünlerinden ise 2 şirket listeye girdi.

SATIŞLARDA İLK SIRADA METAL SEKTÖRÜ YER ALDI

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre, üretimden satışlarda en büyük payı ana metal sanayi ürünleri aldı. 2023’te bu sektörün üretimden satışları, 2022’ye göre yüzde 42,1 artarak 6,3 trilyon liraya ulaştı1. İSO 500 listesinde yer alan şirketler incelendiğinde, ana metal sanayi bu alanda başı çekti. İkinci sırada ise motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı yapan işletmeler yer aldı. Bu şirketlerin geçen yıl üretimden satışları 1 trilyon lirayı aştı. Ayrıca, İSO 500’de en çok şirketle temsil edilen sektör gıda oldu. Gıda sektöründeki 100 işletmenin üretimden satışları 780,5 milyar lira olarak kaydedildi. Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yapan şirketler 764,8 milyar lira ile ikinci sırada yer aldı. Elektrikli teçhizat imalatı yapan şirketler ise 400,1 milyar liralık üretimden satışla üçüncü sırada bulunuyor.

İSO 500’de yer alan kuruluşların bağlı olduğu odalar incelendiğinde, İstanbul 151 firmayla en büyük paya sahip oldu.