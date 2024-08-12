Türkiye'nin 51 ilinin ihracatı arttı

Ticaret Bakanlığı'ndan ihracat açıklaması...Bakanlık yılın ilk 7 ayında 20 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlık verilerine göre, İstanbul, temmuzda 6 milyar 586 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il olarak kayıtlara geçti. İstanbul ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,8 artış gösterdi.

Kocaeli'nin ihracatı yüzde 2,5'luk düşüş gösterip, 2 milyar 296 milyon lira olurken, İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı. İzmir'in ihracatı ise yüzde 1,05'lik artış gösterip, 1 milyar 808 milyon dolarla üçüncü oldu.

İSTANBUL'UN İHRACATINA 'KIYMETLİ TAŞ' DAMGA VURDU

İstanbul'un ihracatında yarı kıymetli taşlar faslı 958 milyon 731 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yerleşti. Kıymetli taşların ardından 635 milyon 97 bin dolarla kazanlar ve makinelerin ihracatı yer aldı. Üçüncü sırada ise 624 milyon 801 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı yer buldu.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 768 milyon 901 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. Motorlu taşıtları 235 milyon 231 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 176 milyon 756 bin dolarla demir ve çelik sektörü izledi.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar ve mineral yağlar 255 milyon 191 bin dolarla ilk sırada yer aldı. İzmir, 174 milyon 947 bin dolarlık kazanlar ve makine ihracatı gerçekleştirirken, 167 milyon 895 bin dolarla demir ve çelik üçüncü sırada yer aldı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

İstanbul'un ihracatında, 567 milyon 246 bin dolarla İngiltere ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 483 milyon 116 bin dolarla Almanya ve 394 milyon 513 bin dolarla ABD izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 241 milyon 843 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 149 milyon 524 bin dolarla Slovenya ve 136 milyon 9 bin dolarla Almanya takip etti.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 198 milyon 693 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 178 milyon 167 bin dolarla ABD ve 123 milyon 456 bin dolarla Hollanda izledi.

Buna göre, ocak-temmuz döneminde 20 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 51 il de ihracatını artırdı.