Türkiye'nin 70 yıllık dev et markası konkordato istedi. Şirketin sahibi sektör başkanı

Türkiye entegre kırmızı et sektörünün köklü markalarından Alanyalı Hacıince Et AŞ ile AL-Et Alanya Entegre Et Tesisleri AŞ konkordato talep etti. Markanın temsilcisi Ahmet Hacıince Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin de başkanı.