Türkiye'nin 70 yıllık dev et markası konkordato istedi. Şirketin sahibi sektör başkanı

Türkiye entegre kırmızı et sektörünün köklü markalarından Alanyalı Hacıince Et AŞ ile AL-Et Alanya Entegre Et Tesisleri AŞ konkordato talep etti. Markanın temsilcisi Ahmet Hacıince Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin de başkanı.

Türkiye'nin 70 yıllık dev et markası konkordato istedi. Şirketin sahibi sektör başkanı

HalKTV'nin haberine göre, Hacıince Et’in temeli 1950’li yılların sonunda küçük bir dükkânında atıldı. Şirket zaman içinde önemli bir büyüme yakaladı.

Alanya’daki tesisin yanı sıra 41 milyon dolarlık yatırımla devreye alınan Konya'daki tesis, Hacıince’yi, sektörün önemli bir oyuncusu konumuna taşıdı. Şirket, yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren uluslararası gıda firmalarına da et tedarik ediyordu.

Çiftliklerinde on binlerce büyük baş hayvan bulunduran Hacıince, bir süredir mali darboğaz içindeydi. Darboğaz aşılamayınca konkordato talebi gündeme geldi.

Hacıince Et Ürünleri Pazarlama AŞ ile Al-Et Alanya Entegre Et Tesisleri AŞ ile ünlü markanın kurucusu Hasan Hacıince ile oğulları Ahmet Hacıince ve Muhammet Emin Hacıince için de konkordato talep edildi.

KAPASİTE 25 BİN CANLI HAYVAN

Mahkeme, 2 Haziran itibari ile şirkete ve sahiplerine yönelik tedbir kararı verdi. Bu kararla birlikte anılan şirket ve şahıslar, hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. Tedbir kararı 3 ay süre ile geçerli olacak.

Mahkeme, Mali Müşavir İsrafil Zor, Hukukçu Ayten Canoğlu, Gıda Mühendisi Emre Kaman'ı ise geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

Hacıince Et’in mali sıkıntıya girmesine, Konya’da yapılan entegre tesis yatırımının neden olduğu öne sürülüyor. Tesisin devreye alınması sonrası, bir fast food zinciri ile olan anlaşmanın sona ermesi şirketi sıkıntıya sokmuştu.

70 yıllık, Hacıince; Dim ve Al-Et markaları ile üretim yapıyor. Türkiye’deki fast food zincirlerine de bir dönem ürün veren Hacıince’nin Konya ve Alanya’da tesisleri bulunuyor.

İki ildeki çiftliklerin 25 bin canlı hayvan kapasitesi bulunuyor. Markanın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Hacıince aynı zamanda Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin de başkanı konumunda.

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