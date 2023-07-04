Türk petrol kralı konkordato İstedi. 500 büyük şirket listesindeydi

Türkiye’nin en büyük petrol şirketleri arasında yer alan CYE Petrol Ticaret AŞ ile şirketin sahipleri için konkordato talep edildi. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi. Şirket yönetimi için konkordato komiseri ataması yapıldı.

Türk petrol kralı konkordato İstedi. 500 büyük şirket listesindeydi

Halktv'nin haberine göre, son dönemlerde konkordato talebinde bulunan en büyük şirketlerden biri 100 milyon sermayeli CYE Petrol Tic. AŞ ile 26 milyon lira sermayeli Alasonya Denizcilik şirketi oldu. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonrası her iki şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi.

Şirket faaliyetlerinin denetimi için de geçici konkordatı komiseri görevlendirilmesi yapıldı. İki şirkete yönelik karardan sonra, sahipleri Ali Deniz Eraydın ile Cahit Yalçın Eraydın için de konkordato talebinde bulunuldu. Eraydınlar için konkordato talebi ise Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

ŞİRKET VE SAHİPLERİ KORUMA ALTINDA

Mahkemenin 19 Haziran tarihli ara kararı ile Eraydınlar da ‘konkordato’ kapsamına alındı. Böylece, hem şirketler hem de sahipleri olası hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.

Temeli 1988 yılında Cahit Yalçın Eraydın tarafından atılan CYE Petrol zaman içinde güçlü bir büyüme ivmesi elde etti. Şirket, Fortune 500 listesine göre, 2020’de Türkiye’nin en büyük 260’ıncı şirketiydi. ‘Petrol şirketleri’ kategorisine göre ise CYE Petrol Türkiye’nin en büyük 17’inci petrol şirketiydi.

İran ile Irak arasında 1980-88 arası dönemde yaşanan savaş, sonrası ortaya çıkan akaryakıt sevkiyatı, CYE Petrol’ün de ilk iş deneyimi olarak kayıtlara girdi. Türkiye boğazlarında geçen gemilere de yakıt ikmali yapan şirket İstanbul, İzmit ve Karadeniz’deki bir çok limanda faaliyet gösteriyor.

CYE Petrol’ün sahiplerinden Ali Deniz Eraydın, aynı zamanda Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği başkanı olarak görev yapıyor.

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