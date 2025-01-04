Türkiye'nin 71 yıllık devi iflasın pençesinde. Şirketin adını taşıyan okulu bile var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin 71 yıllık devi iflasın pençesinde. Şirketin adını taşıyan okulu bile var

İstanbul Kazlıçeşme'de 1954 yılında kurulan 1985 yılında Çekmeköy'de faaliyetlerine hala devam ettiği dev fabrikasına taşınan Uçal Kağıt Sanayi konkordato talep etti. Şirketin adını taşıyan ilkokulu bile olan şirket ekonomik zorluklarla boğuşuyor.

1954 yılında İstanbul Kazlıçeşme'de kurulan köklü kağıt üreticisi Uçal Kağıt Sanayi, ekonomik kriz nedeniyle konkordato talep etti. Şirket, faaliyetlerine Çekmeköy'deki tesislerinde devam ediyor.

Konkordato Takip'teki bilgilere göre, İstanbul'da 1954 yılında Kazlıçeşme'de kurulan ve 1985'te Çekmeköy'e taşınan Uçal Kağıt Sanayi, uzun yıllardır faaliyet gösterdiği kağıt sektöründe ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı.

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71 yıllık geçmişe sahip olan şirket, 27 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirketin konkordato sürecine girmesi için geçici mühlet kararı alırken, 3 ay süreyle faaliyetlerine devam etmesine izin verildi.

Mahkeme ayrıca, Uçal Kağıt'ın faaliyetlerini denetlemek amacıyla İcra ve İflas Hukukçusu Mert Namlı ile Serbest Mali Müşavir Hatem Kulçak'ı geçici komiser olarak atadı.

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Konkordato süreci boyunca şirketin alacaklıları, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde itirazda bulunabilecek. Mahkemenin sürece ilişkin duruşması ise 26 Mart 2025 tarihinde yapılacak.

Uçal Kağıt Sanayi, 1980'lerin ortasında sanayi bölgesinin taşınmasıyla İstanbul'un Kazlıçeşme'den Çekmeköy'e taşınmış ve burada, Sırapınar Köyü Arabageçidi Mevkii'nde yeni tesislerine yerleşmiştir.

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Şirket, yıllar boyunca kağıt üretiminde büyük bir tecrübe kazanarak, çeşitli türlerde karton, fluting ve ambalaj kağıtları üretmiştir. Uçal Kağıt, ayrıca beyaz ve kahverengi sülfit kağıtları, kraft ve gri karton gibi çeşitli ürünleri de piyasaya sunmaktadır.

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Şirketin adını taşıyan ilkokulun bulunması, Uçal Kağıt'ın bölgedeki önemli bir işveren ve sosyal sorumluluk taşıyan bir kuruluş olduğunu gösteriyor. Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Oray Uçal, Çekmeköy'de eğitim alanında katkı sağlamak amacıyla bu okulu yaptırmıştı. Ancak, son yıllarda şirket, artan maliyetler ve zorlu piyasa koşulları nedeniyle zor günler geçiriyor.

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