Türkiye'nin 72 yıllık devi 2 bin kişiyi işten çıkartacak. 160 ülkeye ihracat yapıyor

Zorlu Holding, 4,9 milyar dolarlık borcu azaltmak için yeniden yapılanmaya gidiyor. Vestel’de 2 bin kişi işten çıkarılacak, bazı varlıklar satılacak. CEO, verimlilik hedefli kararları doğruladı.

Denizli Babadağ’da 1953’te kurulan ve 160’tan fazla ülkeye ihracat yapan Zorlu Holding, 4,9 milyar dolarlık borç yükünü hafifletmek için kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine giriyor.

Holding, Vestel Elektronik’te yaklaşık 2 bin çalışanın işine son vereceğini duyurdu. Bu, şirketin 20 bine yakın çalışanının yüzde 10’una denk geliyor. Ayrıca, arsa satışları dahil bazı varlıkların elden çıkarılması planlanıyor.

ÖNCELİK BORCU DÜŞÜRMEK

Bloomberg’in haberine göre, Zorlu Holding’in öncelikli hedefi borç yükünü azaltmak. J.P. Morgan Securities’in ev sahipliğinde geçen hafta yapılan yatırımcı toplantısında, Vestel’in işten çıkarma planları netleşti. Şirket, üretim ve operasyonel verimliliği artırmak için bu adımı atıyor.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, BloombergHT canlı yayınında işten çıkarmaların verimlilik odaklı olduğunu doğruladı. Yüngül, “Zorlu kararlar alıyoruz, ancak uzun vadeli sürdürülebilirlik için bu adımlar gerekli” dedi.

Zorlu Holding, kısa vadeli 1,3 milyar dolarlık lira cinsi borcunu, 15 yıla varan vadelerle euro cinsi kredilere dönüştürerek nefes aldı. Ancak, şirketin finansal zorlukları devam ediyor. Nisan’da Moody’s, Vestel’in kredi notunu zayıf likidite ve faaliyet performansı nedeniyle Caa1’e düşürdü. Şirket, 2025’in ilk çeyreğinde 5,08 milyar lira net zarar açıklamıştı.

HİSSELERİ DÜŞTÜ

Zorlu, Mart 2025’te CEO Cem Köksal’ın istifasıyla liderlik krizine sürüklendi. Köksal’ın ayrılığı, şirketin zaten kırılgan olan piyasadaki güvenini sarstı. Vestel hisseleri, yılbaşından bu yana yüzde 40’tan fazla değer kaybetti. Yeni CEO Ömer Yüngül, şirketi toparlamak için agresif adımlar atıyor.

Tekstil ve gayrimenkulden enerji ve elektroniğe uzanan geniş bir faaliyet yelpazesine sahip Zorlu Holding, Türkiye’nin en köklü sanayi devlerinden biri. Vestel, beyaz eşya ve elektronik ürünleriyle küresel pazarda önemli bir oyuncu. Ancak, artan borç yükü ve ekonomik belirsizlikler, şirketi köklü değişimlere zorluyor.

Zorlu Holding, varlık satışlarıyla likiditeyi artırmayı ve borç yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Şirket, stratejik yatırımlara odaklanarak küresel rekabet gücünü korumayı planlıyor. Ancak, işten çıkarmaların çalışanlar ve yerel ekonomi üzerindeki etkisi tartışma konusu.