Türkiye'nin çerez kralı stajyeri hamile bıraktı. Evli ve 3 çocuk babasıydı

Gaziantepli milyarder iş insanı Cengiz E., İzmir’de bir üniversitede okuyan 22 yaşındaki E.M.'yi stajyer olarak yanına aldı. E.M., Cengiz E.'nin yanında çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra onunla yakınlaştı ve aralarında bir aşk başladı.

E.M., Cengiz E.'nin evli ve üç çocuk babası olduğundan habersizdi. Cengiz E., E.M.'ye evlenme sözü vererek onu kandırdı. Bir süre sonra E.M., Cengiz E.'nin çocuğunu hamile kaldığını öğrendi. Cengiz E., bu durumu öğrenince E.M.'den çocuğu aldırmasını istedi. Ancak E.M., bunu reddetti ve çocuğu doğurdu.

Cengiz E., çocuğun kendisinden olmadığını iddia ederek E.M.'yi terk etti. E.M., Cengiz E.'nin gerçek yüzünü öğrenince şok oldu. Cengiz E.'nin evli ve üç çocuk babası olduğunu ve kendisini kullandığını anladı. E.M., hakkını aramak için mahkemeye başvurdu ve oğlunun babalığını kanıtlamak için babalık davası açtı.

MAL VARLIĞI 1 MİLYAR TL

Mahkeme, Cengiz E.'nin DNA testine tabi tutulmasına karar verdi. Ancak Cengiz E., yakalanmamak için her yolu denedi. Yaklaşık 1 milyar liralık mal varlığına sahip olan Cengiz E., hem polisten hem de avukatlardan kaçtı.

E.M.'nin avukatı Varol Turbay, Cengiz E.'nin peşini bırakmadı ve 3 yıl süren bir mücadele sonucunda Cengiz E.'nin DNA örneğini aldırmayı başardı. DNA testi sonucu ise geçtiğimiz günlerde mahkemeye ulaştı. Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre, Cengiz E., E.M.'nin oğlunun yüzde 99.99 biyolojik babasıydı. Bu sonuç, Cengiz E.'nin tüm yalanlarını çökertti.

Cengiz E., DNA testi sonucunu öğrenince E.M.'yi vazgeçirmek için para teklif etti. Ancak E.M., bunu kabul etmedi. Cengiz E., bunun üzerine E.M.'yi silahla tehdit etti ve öldürmekle korkuttu. Ancak E.M., Cengiz E.'den korkmadığını ve davadan asla vazgeçmeyeceğini söyledi. E.M., çocuğunun babasız kalmayacağını ve Cengiz E.'nin nüfus cüzdanında baba kısmının boş olmayacağını belirtti.

NAFAKA VE TAZMİNAT TALEP ETTİ

E.M., hamileliği sırasında Cengiz E.'nin kendisine uyguladığı şiddet ve baskı nedeniyle çocuğunun otistik doğduğunu da ifade etti. E.M.'nin avukatı Varol Turbay ise, Cengiz E.'nin babalığı benimsemediği için ayrıca bir babalık davası açtıklarını ve Cengiz E.'den hem nafaka hem de tazminat talep ettiklerini açıkladı.

Turbay, Cengiz E.'nin biyolojik babalığını inkar etmesinin hukuki bir suç olduğunu ve bunun için de ceza davası açacaklarını söyledi. Turbay, Cengiz E.'nin çerez kralı unvanını kaybedeceğini ve adaletin yerini bulacağını vurguladı.