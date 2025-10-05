Türkiye'nin dev araç kiralama şirketi Getir Araç satıldı! Bakın kim aldı

2022 yılında hizmete başlayan araç kiralama platformu 'Getir Araç' satıldı. Mubadala, sürpriz şekilde Getir Araç'taki paylarının tamamının rakibi firma olan TikTak'a satığını açıkladı.

Anadolu Grubu, yüzde 25'lik payını 5,5 milyon dolara devrettiğini duyurdu. Kalan yüzde 75'lik pay için ne kadar ödendiği ise açıklanmadı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada "Şirketimizin bağlı ortaklığı Çelik Motor Ticaret A.Ş.'nin ("Çelik Motor") %25 ve Getir Perakende Lojistik A.Ş.'nin ("Getir Perakende") ise %75 oranlarında hissedarı olduğu Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.'nin ("Getir Araç") sermayesini temsil eden payların %100'ünü Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama A.Ş.'ne ("Tiktak") satışına yönelik taraflarca bağlayıcı devir sözleşmesi 03/10/2025 tarihinde imzalanmış olup aynı tarih itibari ile ilgili pay devir işlemleri tamamlanmıştır.



Çelik Motor'a ait olan Getir Araç'ın sermayesini temsil eden payların %25'ine ilişkin pay devir bedeli 5.510.000 USD olarak belirlenmiştir. Söz konusu pay devir bedeli, belirlenen ödeme planı çerçevesinde tahsil edilecektir." denildi.

Öte yandan Nazım Salur tarafından 2015 yılında kurulan Getir, pandemide yaşanan küçülmeyle Abu Dabi merkezli varlık fonu Mubadala'nın yönetimine geçmişti. Salur, BAE merkezli fonu şirketine çökmekle suçlamıştı.

Türk bankasına Kazakistan'dan talip çıktı