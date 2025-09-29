Türkiye'nin dev bankasında IBAN krizi: İşlem yapamayanlar şoke oldu

Dijital bankacılık platformu Enpara, QNB Finansbank’tan ayrılarak 27 Eylül 2025’te bağımsız bir banka haline geldi. Ancak bu geçiş, yüz binlerce müşteriyi mağdur eden bir IBAN krizine yol açtı. Yeni IBAN’ların devreye alınmasıyla eski IBAN’lar geçersiz hale gelirken, bankanın 90 gün boyunca eski IBAN’lara gönderilen ödemeleri yeni hesaplara aktaracağı sözü havada kaldı.

Kullanıcılar, para transferlerinin iade edildiğini bildirerek sosyal medyada şikayetlerini dile getirdi. Enpara’nın açıklamasına göre, geçiş sürecinde mağduriyetlerin önüne geçmek için eski IBAN’lara yapılan ödemeler otomatik olarak yeni IBAN’lara yönlendirilecekti. Ancak 27 Eylül’den itibaren transferlerin büyük bir kısmı iade edildi.

Özellikle yurt dışı ödemelerde durum daha vahim. Technopat’ın haberine göre, Enpara’nın SWIFT sistemine kayıt işlemlerini tamamlamadan yeni hesapları devreye aldığı ortaya çıktı. Bu nedenle yurt dışından ödeme bekleyen müşteriler, transferlerin ulaşmadığını ve sistemde SWIFT hesabının bulunmadığına dair hatalarla karşılaştığını belirtti.

Bu durum, özellikle ihracat yapan işletmeler ve serbest çalışanlar için ciddi maddi kayıplara neden oluyor. Banka, sorunun çözümü için çalıştığını açıklasa da, kullanıcıların güven kaybı artıyor. Sosyal medyada Enpara’ya yönelik eleştiriler çığ gibi büyüyor.