Türkiye'nin dev çorap firması iflasın pençesinde. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'ya ihraç ediyordu

İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Kırmızıtaş Çorap Tekstil Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Redstone Otomotiv Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin konkordato talebini reddetti. Mahkeme, 10 milyon TL sermayeye sahip olan şirketlerin talebini kabul etmedi.

1968 yılında Yeşildirek'te kurulan dev firma Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'nın çeşitli ülkelerine ihracat yapıyordu. Düzce Gümüşova'da üretim tesisi bulunan firmanın iflasının an meselesi olduğu belirtildi.

Yüzlerce çalışanı da işsizler ordusuna katılacak. Bir çalışan duruma isyan ederek "Böyle büyük şirketlere devlet sahip çıkmalı. Kendimden örnek verecek olursam şimdi işsiz kalacağım. Nerede iş bulup ailemi nasıl geçindireceğim" diye konuştu.